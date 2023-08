information fournie par So Foot • 03/08/2023 à 23:10

Pour la Juventus, place à une nouvelle page

Sanctionnée par l’UEFA et donc privée de Coupe d’Europe pour la première fois depuis douze ans, la Juventus prépare sa mue. Après des dernières saisons chaotiques, les Bianconeri n'ont plus qu'une seule obsession : reconquérir le Scudetto.

Vendredi dernier, alors que la Juve est en pleine préparation du côté des États-Unis, la nouvelle tombe. L’UEFA annonce que la Vieille Dame ne participera pas à la prochaine Ligue Europa Conférence. En cause, le non-respect du fameux fair-play financier et du règlement suite aux affaires des plus-values sous Andrea Agnelli. Une sanction sportive et financière, puisque les Bianconeri ont également écopé d’une amende de dix millions d’euros. Une somme qui pourrait doubler si les comptes du club ne sont pas conformes aux exigences de l’UEFA sur la période 2023-2025.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com