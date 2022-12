Pour la Croatie, mourir peut attendre

Malmenée par un Brésil favori de cette Coupe du monde, la Croatie a parfaitement manœuvré pour bloquer la bande de Neymar. Même quand elle a semblé au bord du précipice après l'ouverture du score du numéro 10 auriverde, l'équipe de Zlatko Dalić a trouvé les ressources pour rester en vie et poursuivre son rêve.

" Je pense que dans le foot, on dépend de ce que fait l'autre équipe et on a fait face à une équipe d'une grande qualité. On n'a pas l'habitude de subir des contre-attaques aussi bien organisées. " Thiago Silva

Tous des héros

Après 105 minutes de crispation, l'Education City Stadium vient de prendre feu. Voilà bientôt deux heures que labute sur une formation croate admirable d'abnégation et extrêmement bien organisée dans chaque centimètre carré du pré. Mais cette fois, le génie de Neymar a enfin permis de percer le coffre fort, laissant entrevoir une qualification pour le Brésil. Pendant les quelques instants que dure la pause au cœur de la prolongation, les milliers de supportershurlent leur joie dans un boucan sans nom. C'était oublier un peu vite l'avertissement de Luka Modrić après le nul inaugural des siens face au Maroc : "Après avoir contrôlé les événements jusqu'ici, Zlatko Dalić n'a plus le choix : place à la mission départ à l'abordage de la cage d'Alisson. Ante Budimir est envoyé au charbon, Lovro Majer vient épauler un Luka Modrić en chaussons à la création et le Brésil recule, fort d'une assise défensive impeccable depuis le début du tournoi. Et puis, avec réussite, Bruno Petković – lequel avait déjà offert une magnifique situation à Brozović avant l'ouverture du score – vient redonner espoir aux à peine quatre millions d'habitants de ce petit pays d'Europe du sud, toujours aussi performant en sports collectifs. Comme face au Japon, Livaković se charge de prendre le relai lors de la séance de tirs au but pour mettre en échec Rodrygo et effrayer tous les tireurs brésiliens, jusqu'à pousser Marquinhos à la faute.Avant ce dénouement merveilleux, l'équipe à damiers avait livré l'une des ses meilleures partitions depuis bien longtemps, comme une nouvelle preuve de sa capacité à se transcender dans une compétition où elle ne fait plus vraiment office de surprise. Annoncée sur le déclin, vieillissante, incapable de repoduire des exploits appartenant… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com