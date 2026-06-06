Pour l'organisation Human Rights Watch, « tous les signaux sont au rouge» avant le Mondial

Finalement, le Qatar ou la Russie, ce n’était pas si mal. C’est, à peu de choses près, le triste constat qu’est en train de faire l’organisation Human Rights Watch. Basée à New York, l’ONG de défense des droits de l’Homme alerte sur atteintes aux droits humains à venir pendant ce Mondial américain , qui débute ce jeudi 11 juin.

La directrice des initiatives mondiales de l’organisation a donné une interview à Libération . Elle se dit inquiète de l’influence de Donald Trump . « La complaisance [de la FIFA] envers Donald Trump a accouché d’une Coupe qui n’est plus faite pour tout le monde », précise l’avocate américaine Minky Worden. « On assiste à une instrumentalisation du sport pour faire reculer les droits humains » , résume-t-elle, avant d’affirmer que « tous les signaux sont au rouge. » …

UL pour SOFOOT.com