 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour l'organisation Human Rights Watch, « tous les signaux sont au rouge» avant le Mondial
information fournie par So Foot 06/06/2026 à 20:20

Pour l'organisation Human Rights Watch, « tous les signaux sont au rouge» avant le Mondial

Pour l'organisation Human Rights Watch, « tous les signaux sont au rouge» avant le Mondial

Finalement, le Qatar ou la Russie, ce n’était pas si mal. C’est, à peu de choses près, le triste constat qu’est en train de faire l’organisation Human Rights Watch. Basée à New York, l’ONG de défense des droits de l’Homme alerte sur atteintes aux droits humains à venir pendant ce Mondial américain , qui débute ce jeudi 11 juin.

La directrice des initiatives mondiales de l’organisation a donné une interview à Libération . Elle se dit inquiète de l’influence de Donald Trump . « La complaisance [de la FIFA] envers Donald Trump a accouché d’une Coupe qui n’est plus faite pour tout le monde », précise l’avocate américaine Minky Worden. « On assiste à une instrumentalisation du sport pour faire reculer les droits humains » , résume-t-elle, avant d’affirmer que « tous les signaux sont au rouge. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank