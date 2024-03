Pour l'OL, l'Europe attendra

Lourdement défait contre Lens, l'OL est retombé dans ses travers en étant inefficace dans les deux surfaces. Certains imaginaient peut-être les Gones comme trouble-fêtes en Ligue 1, ils ne seront rien de plus que des pensionnaires du ventre mou. Tant mieux, il y a encore beaucoup de choses à régler avant de vouloir revenir sur le devant de la scène.

Et si Ernest Nuamah avait opté pour une passe en retrait vers Maxence Caqueret ou Saïd Benrahma plutôt qu’une frappe trop molle avant la demi-heure de jeu ? Peut-être que l’Olympique lyonnais n’aurait perdu que 1-3 face au RC Lens dimanche soir. Après avoir cru que leur saison était enfin lancée avec quatre victoires de rang en championnat, notamment face à Marseille et Nice, les Rhodaniens ont vu cet espoir s’effondrer à la suite du lourd revers à domicile contre les Artésiens, qui pousse à la gueule de bois dès le début de semaine. Il est, en réalité, la preuve formelle que les Gones n’ont rien d’un prétendant à l’Europe et que leur place est au sein du ventre – très – mou de Ligue 1. Sous la direction médicale de Pierre Sage, la convalescence du patient lyonnais se déroule sans trop d’accrocs, mais il est inutile de vouloir bousculer trop rapidement un malade.

Au Groupama Stadium, un monde séparait l’OL et les Sang et Or. Avant le coup d’envoi, certains osaient néanmoins poser une pièce sur les hôtes, plus en forme que le dauphin de la saison précédente. Lens n’a certes plus le visage conquérant des dernières années, mais a su remettre Lyon à sa place, presque sans trembler. Une correction en guise de rappel à l’ordre après des victoires pas toujours convaincantes, notamment à Montpellier en courant derrière le score pendant longtemps ou face à des Messins au fond du trou. Sous l’impulsion de Nemanja Matić, le collectif lyonnais est justement sorti de la zone rouge pour se trouver aux portes de la première partie de tableau. Ce week-end, Toulouse est passé devant et fait glisser l’OL à la onzième place. Rien de dramatique, la lourde défaite ne devrait pas découler sur de nouvelles sueurs froides, à condition que les prochaines rencontres à Lorient et chez les Violets s’inscrivent à nouveau dans le processus de guérison.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com