Pour Kalidou Koulibaly, « le Sénégal est la meilleure équipe du monde »

La France doit-elle trembler ?

Invité de l’After Foot sur RMC dimanche, le Sénégalais Kalidou Koulibaly n’a pas eu peur d’afficher haut et fort ses ambitions , à quelques jours du début du Mondial. « Je rêve grand. Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe du monde. On sait qu’il y a aussi d’autres équipes et d’autres joueurs, de classe mondiale. On sait que ce sera très difficile. Mon objectif, c’est que le Sénégal aille le plus loin possible et pourquoi pas aller jusqu’au bout. Ça passe par jouer des matchs, être humble, par le fait de souffrir et d’avoir beaucoup de discipline. Ça passe aussi par le fait de croire qu’on est capable de battre n’importe quelle équipe. Personne n’y croira pour nous, si on ne le fait pas nous-même. On sait qu’on est capable de faire une grande Coupe du monde » , a déclaré l’ancien défenseur du Napoli.…

AL pour SOFOOT.com