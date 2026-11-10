Pour Gerrard, Yamal est en avance sur Messi et Ronaldo

Vrai reconnaît vrai. Lors de l’émission « Overlap Daily », Steven Gerrard, légende de Liverpool et ancien entraîneur d’Al-Ettifaq, s’est épanché sur le joyau barcelonais Lamine Yamal. Et sans surprise, il classe l’Espagnol, qui a déjà remporté l’Euro et la Coupe du monde à 19 ans, parmi les meilleurs joueurs du monde.

« Si l’on considère les jeunes, il y a beaucoup de superstars à travers le monde, mais je pense simplement qu’il (Lamine Yamal) est celui qui se situe un peu au-dessus de ce niveau, a-t-il déclaré. Je pense que le plus grand défi pour lui, son entourage, ses entraîneurs et ceux qui s’occupent de lui à Barcelone, c’est de savoir comment entretenir sa soif de victoires. Comment faire en sorte qu’il continue à vouloir remporter des titres avec son équipe et décrocher des distinctions individuelles. En termes de talent et de potentiel, c’est effarant . »…

TM pour SOFOOT.com