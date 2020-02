Pour Gérard Larcher, la réforme des retraites est le "plus bel exemple" de "l'amateurisme" de la majorité

"Il y a une part d'amateurisme et peut-être un manque de respect du parlement", déplore le président du Sénat.

Gérard Larcher et Edouard Philippe, le 11 novembre 2019, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

A cinq jours de la présentation du projet de loi devant l'Assemblée nationale, Gérard Larcher s'en est pris à la gestion de la réforme des retraites par la majorité, qui est selon lui "le plus bel exemple" de "l'amateurisme" des députés LREM. Le président du Sénat faisait écho aux déclarations d'Emmanuel Macron adressées aux élus de la République en Marche, reçus à l'Elysée dans la soirée de mardi 11 février.

Le président de la République a tenté d'apaiser les tensions avec les députés de son camp mardi soir, leur demandant "l'unité" et se défendant de tout "caporalisme". "On ne peut pas se laisser enfoncer", a-t-il aussi dit, "il faut être fiers d'être des amateurs quand on voit les résultats qu'ont obtenus les soi-disant professionnels de la politique", a-t-il ironisé.

Les mots de Macron "un peu déplacés"

Gérard Larcher a de son côté pris l'exemple de la réforme des retraites, critiquant des députés LREM qui "vont voter sans savoir, et si c'est ça l'amateurisme, oui, ça conduit à cela (....): obliger à voter des textes qui ne sont pas achevés, qui ne sont pas prêts" , a-t-il estimé sur Cnews . "On demande aux députés de voter une réforme qui concerne 14% du PIB sans connaître les conséquences financières" ni la manière dont sera gérée la transition, c'est comme "voter dans un tunnel", "il y a une part d'amateurisme et peut-être un manque de respect du parlement", a-t-il insisté.

Au moment de la polémique sur le congé pour deuil d'enfant, "les députés de la majorité ont voté ce qu'on leur a demandé de voter", a-t-il aussi argué, en jugeant "un peu décalés les mots du président" qui les avait appelés à "l'humanité" sur ce sujet alors que le problème était qu'ils étaient "peut-être trop disciplinés". Sur Sud Radio , la députée et porte-parole de LREM Aurore Bergé a rétorqué que "les grands professionnels de la politique, prétendument professionnels, c'est justement ceux-là que les Français n'ont pas voulu réélire en 2017".