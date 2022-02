Pour Gérald Darmanin, "il n'y a pas un Français" qui pense qu'Emmanuel Macron "n'a pas été un bon Président"

A trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, le gouvernement prépare le terrain pour le chef de l'Etat, qui repousse encore son entrée en campagne.

Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, à Tende, le 10 janvier 2022 ( POOL / Daniel Cole )

Pendant que les oppositions exhortent Emmanuel Macron à sortir du bois dans la perspective de la bataille pour l'Elysée qui se rapproche , Gérald Darmanin a loué l'action présidentielle, saluant notamment la gestion des crises des gilets jaunes et du coronavirus.

Selon le ministre de l'Intérieur, le chef de l'Etat a eu deux moments critiques à gérer, "celui des gilets jaunes, qui a quand même inquiété une partie de l'opinion et celui du Covid". "Il me semble que le Président est celui qui a permis à la France de traverser ces crises", a t-il affirmé, dimanche 6 février, à l'antenne de franceinfo , lui faisant dire " qu'il n'y a pas un Français qui pense qu'il (Emmanuel Macron) n'a pas été un bon président de la République".

Au cours du même entretien, le ministre de l'Intérieur a par ailleurs associé Valérie Pécresse (LR) aux prétendants d'extrême droite à l'Elysée Marine Le Pen et Eric Zemmour, les qualifiant tous trois de "candidats du passé" aux "propositions démagogiques".

A droite, une "polarisation vers les enfants terribles"

Invité de Questions politiques sur France Inter , associé à France Info et Le Monde , Gérald Darmanin a jugé que "les propositions démagogiques" en matière de sécurité des candidats d'extrême droite étaient à mettre "dans le même panier", comme celles de la cheffe de file de la droite Valérie Pécresse qui a proposé d'envoyer "l'armée dans les quartiers" difficiles. "Mme Pécresse, Monsieur Zemmour et Mme Le Pen" sont "des candidats du passé", a ajouté le ministre de l'Intérieur, ex-LR.

"On a compris où va désormais la partie congrue de la droite qu'étaient les LR: vers l'extrême droite", a poursuivi Gérald Darmanin. "C'est ce qui avait poussé Mme Pécresse jadis à quitter les LR qui se 'wauquierisaient', disait-elle", a-t-il tancé, en référence au départ en 2019 de Mme Pécresse du parti alors dirigé par Laurent Wauquiez.

"Le débat Zemmour-Le Pen à longueur de chaînes de télévision devient lourdingue et n'intéresse pas grand monde" , a-t-il jugé, au lendemain de deux de leurs meetings, respectivement à Lille et Reims. Il a mis en cause "la polarisation vers deux enfants terribles de la classe politique française, dans laquelle se vautre Mme Pécresse".