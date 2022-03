Pour François Hollande, la France doit choisir entre "greloter un peu plus" et "continuer à trembler face à Poutine"

Face à l'incertitude que fait planer la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en gaz russe à travers l'Europe, les appels à la sobriété énergétique se multiplient.

François Hollande, le 25 février 2022, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Après deux semaines de guerre en Ukraine, les sanctions envers la Russie se multiplient à tous les échelons, avec notamment un embargo sur les hydrocarbures russes annoncé par les Etats-Unis. L'Europe s'est, pour l'instant, refusée à décréter un embargo sur les importations russes, qui assurent 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole. En France, le gouvernement, par la voix de Bruno Le Maire, a déjà appelé à "faire un effort" sur les consommations d'énergie. Dès lundi, la patronne du géant énergétique français Engie Catherine MacGregor avait pour sa part estimé qu'une baisse d'un degré le chauffage aurait un effet "pas négligeable" sur la consommation de gaz. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) avait évoqué cette possibilité la semaine dernière, parmi ses 10 propositions pour réduire rapidement la dépendance de l'Europe au gaz russe.

"Moins dépendre, et moins consommer"

"La première souveraineté, c'est de dépenser moins en énergie et économiser l'énergie. Qu'est-ce qu'on préfère? Greloter un peu plus ou continuer à trembler face à Vladimir Poutine?", demande pour sa part François Hollande. "Il faut être capable de moins dépendre, et donc moins consommer", a t-il commenté jeudi 10 mars, sur le plateau des Quatre Vérités de France 2 .

"Le tiers des recettes budgétaires de la Russie sont des ressources en gaz et pétrole. La Russie est au bord de la cessation de paiement. La Russie va être en faillite, et quand on est en faillite, y compris pour financer son armée, ça devient plus compliqué", a ajouté l'ancien chef de l'Etat.

Graphique montrant la proportion et le pays d'origine du gaz importé par l'Union européenne ( AFP / )

Pour pouvoir "se passer du gaz russe" jusqu'à la fin de l'été, l'écologiste Sandrine Rousseau avait pour sa part préconisé de diminuer de "deux degrés nos niveaux de chauffage", un cran au-dessus des propositions jusqu'ici avancées d'une baisse d'un degré. Yannick Jadot a proposé mardi la mise en place d’un "acheteur européen unique" pour fournir l'Europe en gaz et préconisé la mise en place de mesures conjoncturelles comme "réduire d'un degré la température dans l'ensemble du continent, nos maisons, les entreprises, (...) installer du photovoltaïque sur tous nos toits, faire tourner nos machines à laver la nuit".