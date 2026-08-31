Pour Estéban Lepaul, la liste de Zidane n'est pas un « tracas en plus »

La date de la rentrée surlignée au marqueur bleu. Sur sa lancée de la saison dernière (21 buts, 5 passes décisives), Estéban Lepaul marque déjà les esprits en ce début de Ligue 1 version 2026-2027. Co-meilleur buteur avec trois pions en deux matchs , l’attaquant du Stade rennais ne feint pas les questions des journalistes à propos d’une sélection en équipe de France, à laquelle il aspire tant il plante.

Le 17 septembre dans un coin de la tête

« Je vous dis la même chose que toutes les semaines, je vais continuer à travailler, à faire des bons matchs , envoyait automatiquement l’avant-centre de 26 ans ce dimanche en zone mixte, après son doublé synonyme de victoire contre Le Mans (3-2). Si présélection ou sélection il doit y avoir, ça sera parfait. Pas de question en plus, ni de tracas dans la tête par rapport à ça. » …

NB pour SOFOOT.com