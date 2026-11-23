Le président Emmanuel Macron lors de l'inauguration de l'exposition "Fabriqué en France" à l'Elysée, le 20 novembre 2026 à Paris ( POOL / Aurelien Morissard )

Emmanuel Macron a confirmé lundi qu'il réfléchissait à inscrire dans la Constitution une règle d'or budgétaire en janvier en fonction de la "volatilité" des marchés et du débat budgétaire au Parlement, un timing qui laisse sceptique la classe politique pour un président impopulaire et en bout de mandat.

"S'il y a encore de la volatilité d'ici janvier, réfléchir à une règle d'or du type de celle de 2011 peut être une idée à explorer", a confié le chef de l'État au Figaro.

L'idée serait de reprendre un projet de loi constitutionnelle déjà adopté dans les mêmes termes par les deux chambres en 2011, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, mais qui n'avait pas été mené à son terme par un vote du Congrès, réunissant députés et sénateurs, ou un référendum.

Ce texte obligerait le gouvernement à faire adopter par le Parlement "une loi-cadre" qui prévoierait la définition de trajectoires pluriannuelles (au moins 3 ans) de retour vers l'équilibre des finances publiques.

Les budgets annuels de l'Etat et de la Sécurité sociale devraient ensuite se conformer à cette loi sous peine d'être censurés par le Conseil constitutionnel.

"L'avantage d'une règle d'or, c'est que ça vous permet d'inscrire un calendrier à moyen terme et de vous assurer que tous les ans vous restez bien sur la route", a plaidé le ministre des Finances Roland Lescure lundi sur franceinfo.

Le ministre des Finances Roland Lescure à l'Assemblée nationale, le 17 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Sur le papier, un vote à la majorité des trois cinquièmes au Congrès est atteignable en ajoutant les voix de la droite et du centre, qui militent de longue date pour une règle d'or, et celles du RN qui s'y est converti plus récemment mais avec des modalités différentes cependant.

Il permettrait aussi à Emmanuel Macron de rester dans le jeu politique pendant ses derniers mois de mandat et de quitter l'Elysée sur une réforme emblématique.

La gauche, qui s'y opposait en 2011, n'a pas changé de position, y voyant sur le fond une entrave possible à ses choix économiques, une limitation des pouvoirs du Parlement et des règles trop rigides en période de crise.

Et sur la forme, elle juge Emmanuel Macron délégitimé alors que la dette publique n'a cessé de s'enfoncer sous ses deux mandats.

"On va réunir le congrès de Versailles pour appliquer la règle d'or qui a été bazardée pendant dix ans", a ironisé le chef des sénateurs socialistes Patrick Kanner.

'timing'

Mais le chef de l'Etat, au summum de l'impopularité, a-t-il vraiment l'intention de convoquer un Congrès ?

Le président du Sénat, Gérard Larcher, au Palais du Luxembourg à Paris, le 1er octobre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Favorable sur le fond, le président du Sénat Gérard Larcher "s'interroge grandement sur le timing", selon son entourage, alors que le président "n'a fait qu'aggraver le déficit" et que "depuis 2011 les deux assemblées ont changé".

Ou s'agit-il plutôt de peser sur le débat budgétaire en cours et de rassurer les marchés ?

Selon Le Figaro, le président scrute de près l'évolution des taux d'intérêt auxquels la France emprunte et celle du spread, c'est-à-dire l'écart avec les taux allemands, avant de se prononcer.

"Dans son esprit, une adoption du budget 2027 d'ici à la fin de l'année devrait détendre les marchés", ajoute le journal, qui a recueilli ses confidences, alors que le spectre d'une crise financière demeure à l'approche de la présidentielle des 18 avril et 2 mai.

Faute de majorité à l'Assemblée nationale, le débat budgétaire est aujourd'hui enlisé, laissant planer un recours de Sébastien Lecornu à l'article 49.3 pour une adoption sans vote du budget ou à des ordonnances.

Un écran affiche les résultats d’un vote, avec zéro voix pour, à l’issue d’un scrutin à l’Assemblée nationale sur l’examen, en première lecture, du projet de loi de finances pour 2027, le 4 novembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le gouvernement a reconnu en outre vendredi que de nouvelles économies d'au moins six milliards d'euros seraient nécessaires face à la dégradation de la situation économique et aux urgences sociales au moment où débute l'examen du budget de l'État au Sénat.

Si l'idée d'une règle d'or était finalement retenue, le Congrès pourrait alors se réunir en janvier ou février.

Marine Le Pen laisse toutefois entendre qu'elle pourrait réclamer des amendements au texte de 2011, ce qui nécessiterait alors une nouvelle lecture dans les deux chambres car il n'est pas possible de déposer des amendements au Congrès.