Pour Emmanuel Macron, l'Otan est en état de «mort cérébrale»

L'entretien a eu lieu le 21 octobre, dans les salons de l'Elysée. Emmanuel Macron s'est exprimé en longueur auprès de journalistes de l'hebdomadaire britannique The Economist, qui publie ce jeudi un article fleuve incluant ses propos.Les sujets abordés avec le président français sont essentiellement d'ordre international et diplomatique. Interrogé sur l'Europe, Emmanuel Macron répond que « si elle ne se considère pas comme une puissance mondiale, [elle] disparaîtra ».Macron veut réformer l'UE avant de l'élargirLe chef de l'Etat, qui a terminé ce jeudi un voyage en Chine, s'est aussi désolé de « se retrouver pour la première fois avec un président américain qui ne partage pas notre idée du projet européen », pointant la « fragilité extraordinaire de l'Europe ». LIRE AUSSI > Macron, leader d'une Europe décomposéeConcernant un éventuel élargissement de l'Union européenne (UE) à d'autres pays, Emmanuel Macron indique une nouvelle fois qu'il est « absurde » de l'imaginer si l'UE ne se réforme pas d'abord. Le cas échéant, il se dit « prêt à ouvrir des négociations », notamment avec l'Albanie.Quant à la règle européenne de ne pas dépasser 3 % du PIB pour le déficit public, il s'agit d'un « débat d'un autre siècle », estime le président français, qui prône « plus d'expansionnisme » et « plus d'investissement ».Le chef de l'Etat s'est également exprimé sur l'Otan. L'organisation militaire est régulièrement décriée pour son manque d'efficacité, au point d'être décrite par Emmanuel Macron comme étant en état de « mort cérébrale ». La présence de la Turquie dans cette organisation est souvent critiquée, notamment depuis l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie lancée le 10 octobre. « Vous n'avez aucune coordination en matière de prise de décision stratégique entre les États-Unis et leurs alliés de l'Otan », a regretté ...