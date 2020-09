Pour EELV, le plan de relance est "une occasion manquée"

EELV a estimé mardi que le plan de relance du gouvernement était "une occasion manquée" qui ne permetta "pas d'amorcer la transition écologique de l'économie", et présenté ses propres propositions pour faire face aux conséquences du Covid-19.

"Ce plan n'est pas à la hauteur, ni pour les entreprises, ni pour la population", a déploré Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts, lors d'un visio-conférence de presse. C'est une "relance aveugle sans conditionnalités environnementales ni sociales", a ajouté Eva Sas, porte-parole du parti.

Selon les dirigeants des Verts, le plan France Relance, doté de 100 milliards d'euros, "sera au final un plan de relance à l'ancienne, dans le prolongement de la politique de l'offre conduite par le gouvernement depuis trois ans".

"30 milliards pour la transition écologique" comme annoncés par le gouvernement? "Pas vraiment", répond EELV, puisque cette enveloppe comprend le plan de soutien à l'automobile ou à l'aéronautique. Le parti affirme également que "la transition agroécologique est la grande oubliée avec seulement 400 millions d'euros, soir à peine 0,4% de ce plan de relance".

Autres reproches au gouvernement: ses "cadeaux fiscaux, sans conditions" au patronat, ou encore une enveloppe de "moins de 1% des 100 milliards aux plus précaires, alors même que l'exécutif "présente la cohésion sociale comme une priorité".

Les propositions EELV vont de "la commande de trains intercités de jour et de nuit", "un plan massif de rénovation et réactivation des petites lignes et des petites gares", à "la rénovation énergétique globale des bâtiments d'ici 2040", la mise en oeuvre d'un "plan de développement de l'agriculture biologique" et le soutien à "la sortie des pesticides chimiques".

EELV propose également "la création de 300.000 emplois aidés" et "l'ouverture de discussions sur la durée légale du temps de travail".