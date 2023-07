information fournie par So Foot • 05/07/2023 à 13:18

Pour Deschamps, Mbappé remportera le Ballon d'or « tôt ou tard »

Ok, Thomas Meunier.

Après les propos de Kylian Mbappé se déclarant optimiste pour remporter le Ballon d’or, Didier Deschamps a lui aussi donné son avis sur la question, dans un entretien donné sur RTL : « Au-delà de tout le talent qu’il peut avoir, c’est toujours un joueur qui s’est inscrit dans un collectif et le fait qu’il ait cette responsabilité de capitaine, il l’assume » , déclare-t-il, soulignant sa « capacité à savoir très bien gérer aussi l’extérieur » . « (Le Ballon d’or) Il y arrivera tôt ou tard. Tant mieux, si c’est déjà cette année. Ça fait partie de ses objectifs parce que c’est quelqu’un qui a beaucoup d’ambition, qui fait tout pour marquer le plus possible de son empreinte l’histoire du football français. » …

MA pour SOFOOT.com