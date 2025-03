Pour des Ukrainiens d'Amérique, l'altercation Trump-Zelensky vécue comme une "gifle"

L'église St Mary à Allentown, en Pennsylvanie, le 2 mars 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La communauté ukrainienne de Pennsylvanie, l'une des plus importantes des Etats-Unis, s'est sentie "giflée" par le président américain, Donald Trump, après l'altercation avec son homologue Volodymyr Zelensky, mais se dit fière de l'attitude du président ukrainien qui lui a tenu tête.

Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont eu vendredi à la Maison Blanche une spectaculaire passe d'armes devant les caméras de télévision. Le milliardaire américain a vertement tancé le dirigeant ukrainien, qu'il a accusé de s'être montré irrespectueux et de manquer de gratitude envers les Etats-Unis pour leurs efforts visant à mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie.

A quelque 300 kilomètres de là, le père ukraino-américain Richard Jendras, qui officie dans l'église St Mary d'Allentown, en Pennsylvanie, a physiquement "ressenti la gifle" infligée à Volodymyr Zelensky.

"J'ai eu l'impression qu'on donnait une gifle à l'Ukraine. Quand j'ai regardé la vidéo, j'étais complètement horrifié", insiste-t-il auprès de l'AFP, en marge de la messe dominicale qu'il célèbre en ukrainien et en anglais et qui s'est tenue avant l'annonce de la décision de Washington de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine.

"J'ai ressenti la même chose qu'il y a trois ans lors de l'invasion de l'Ukraine", assure le père Jendras, une broche aux couleurs du pays épinglée sur sa soutane.

Le père américano-ukranien Richard Jendras dans l'église St Mary où il célèbre une messe en anglais et en ukrainien, le 2 mars 2025 à Allentown, en Pennsylvanie ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Et il n'est pas le seul autour d'Allentown, dit-il, à avoir vécu l'échange dans le Bureau ovale comme un camouflet. Cette ville concentre une forte communauté ukrainienne depuis l'installation d'immigrés venus il y a plusieurs décennies travailler dans l'industrie sidérurgique et dans le textile.

"J'ai reçu de nombreux courriels, de nombreux appels ici à l'église, de gens qui veulent faire quelque chose pour réagir d'une façon ou d'une autre aux actes du président Trump et du vice-président JD Vance", qui a également participé à l'échange houleux, poursuit le père Jendras.

- "Piège" -

Parmi la quarantaine de paroissiens réunis dans l'église, Maria Norton, 74 ans, est elle aussi abasourdie par la tournure des événements.

Le vice-président américain JD Vance (d), le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) et le président américain Donald Trump(c), dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 28 février 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

"Ils ont fait (de la visite) un cirque dans le Bureau ovale. Toutes les personnes à qui j'ai parlé sont gênées, même les Ukrainiens républicains", observe-t-elle.

"Mais je suis fière du président Zelensky qui a défendu notre peuple et ne s'est pas laissé intimider", se félicite Maria Norton.

Pour elle, l'administration américaine a tendu un "piège" au dirigeant ukrainien, en le "rudoyant" pour le forcer à "se soumettre".

Les représentants de la communauté ukrainienne de Pennsylvanie doivent bientôt rencontrer le député républicain de leur circonscription, Ryan Mackenzie, selon le père Jendras, pour évoquer le changement de paradigme en cours, alors que les Etats-Unis avaient jusqu'ici soutenu l'Ukraine.

Des pancartes rappelant que le conflit entre l'Ukraine et la Russie dure depuis plus de trois ans, devant l'église St Mary à Allentown, en Pennsylvanie, le 2 mars 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le sujet pourrait peser dans la course à sa réélection en 2026, alors que son opposant - également républicain - Charlie Dent s'est lui clairement positionné en faveur de la communauté ukrainienne.

Sur les réseaux sociaux, ce dernier a dénoncé une "trahison totale de l'Ukraine et le rançonnement méprisable d'un homme et d'un pays qui luttent pour leur survie".

"Cela ne peut pas continuer", reprend le père Jendras. "Le bien-être de l'Ukraine a des répercussions sur l'Europe, qui a elle-même des répercussions sur l'Amérique. Cela sera évidemment ressenti aux Etats-Unis."