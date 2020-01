Pour des Syriens d'Idleb, la mort de Soleimani est une "victoire"

Ismaïl Al-Assali (gauche), Syrien de 22 ans, son père et son frère dans un camp de déplacés à Qah, dans la province d'Idleb, le 7 janvier 2020 ( AFP / Aaref WATAD )

Pour certains au Moyen-Orient, Qassem Soleimani est un héros mort en "martyr". Mais pour d'autres dans les territoires insurgés de Syrie, le puissant général iranien, figure emblématique du soutien militaire apporté par Téhéran au régime, était un homme à tuer.

"Nous remercions Dieu pour son assassinat", assène Ismaïl Al-Assali, jeune homme de 22 ans à la silhouette fine, originaire d'Idleb, province du nord-ouest syrien dominée par des jihadistes et des rebelles.

Artisan de la stratégie militaire iranienne au Moyen-Orient, le général Soleimani a été tué le 3 janvier dans un tir de drone américain aux abords de l'aéroport international de Bagdad.

Le commandant jouait un rôle de premier plan dans le conflit qui ravage la Syrie depuis 2011. C'est notamment grâce au soutien militaire de Téhéran que le pouvoir de Bachar al-Assad, un temps affaibli face aux insurgés et aux jihadistes, a retrouvé une position de force.

"Pas un seul massacre n'est arrivé en Syrie sans l'implication de Soleimani au côté du régime et de la Russie, tous partenaires dans l'assassinat des Syriens", lâche M. Assali, dans sa modeste chambrette en béton d'un camp de déplacés de Qah, dans le nord d'Idleb.

Contraint de fuir avec sa famille les combats dans son village il y a plusieurs années, il confie avoir perdu sa femme, son frère et son neveu dans un tir de missile sol-sol ayant touché le camp en novembre.

Jomaan, le fils d'Ismaïl al-Assali, déplacé syrien de 22 ans, dans un camp de déplacés à Qah, dans la province d'Idleb, le 7 janvier 2020 ( AFP / Aaref WATAD )

Son garçon d'un an a survécu mais a été amputé d'une jambe. Lui-même a été gravement blessé. Les broches d'un fixateur externe sont encore plantées dans sa jambe.

"On aurait souhaité que sa mort soit le fait de l'opposition syrienne. Ainsi on aurait obtenu notre vengeance", ajoute M. Assali, en allusion à Soleimani.

- Bataille d'Alep -

Chef de la Force Qods des Gardiens de la révolution, chargée des opérations extérieures de la République islamique d'Iran, le général se rendaient fréquemment auprès de ses hommes sur les différents fronts ayant embrasé la Syrie.

Le camp de déplacés de Qah, dans la province syrienne d'Idleb, le 7 janvier 2020 ( AFP / Aaref WATAD )

Il a joué un rôle stratégique face aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans l'est syrien avec la conquête fin 2017 de la ville de Boukamal par les forces prorégime, rappelle l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

En novembre 2015, le général a été blessé dans des combats contre des rebelles dans la province d'Alep, avaient à l'époque indiqué à l'AFP l'OSDH et une source de sécurité syrienne. Téhéran avait alors démenti.

Le commandant iranien est honni par les rebelles et leurs partisans pour son rôle dans la bataille d'Alep, grande métropole du nord.

Mahmoud Charimo, un déplacé d'Alep installé à Idleb, se souvient comment un tir de missile, qu'il impute à des forces iraniennes, a tué sa fillette de cinq mois, fin 2015.

"Derrière tout ça, il y a le régime syrien, l'Iran, et en particulier Qassem Soleimani et ses milices", assène le jeune homme de 29 ans.

C'est grâce au général et à ses forces que les rebelles n'ont jamais réussi à prendre intégralement la ville d'Alep, estime l'OSDH.

Et c'est soutenu par les forces de M. Soleimani et l'aviation russe que le régime a reconquis fin 2016 les quartiers insurgés de la métropole, au terme d'une offensive ayant fait des centaines de morts et des milliers de déplacés.

Le général iranien était "l'élément le plus influent de la campagne d'Alep", assure Abou Ahmed, un déplacé, qui salue la mort d'un "criminel".

Un Syrien offre des friandises à des enfants pour fêter la mort du général iranien Qassem Soleimani en Irak, dans un camp de déplacés de la province syrienne d'Alep, le 3 janvier 2020 ( AFP / Rami al SAYED )

"La Russie assurait la couverture aérienne et bombardaient les civils", dit-il. "Mais Soleimani dirigeait la campagne militaire iranienne au sol", ajoute cet homme de 35 ans.

Le jour de son assassinat, le 3 janvier, certains habitants de la province d'Idleb distribuaient des douceurs orientales dans la rue pour célébrer la nouvelle.

"La mort de Soleimani est une victoire contre l'injustice et l'amertume à Alep", lâche le jeune homme. "Chaque tyran doit avoir le même sort."

