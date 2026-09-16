Pour De Zerbi, Tottenham est malchanceux

La poisse. Tu peux être malchanceux une fois, peut-être deux, à la limite trois, mais six fois de suite ? C’est peut-être que quelque chose ne va pas entendre Roberto De Zerbi . Encore défait contre Liverpool ce mardi soir, l’entraîneur italien a préféré mettre ça sous le coup de la malchance : « Je trouve cela injuste mais nous devons l’accepter et nous montrer plus forts face à ce coup du sort, car je suis honnête, honnête avec moi-même et honnête avec vous : je pense que lors de ces cinq ou six matchs, nous n’avons vraiment eu pas de chance. Face à Newcastle, à Everton, voire à Nottingham Forest, et ce soir encore » .

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LP pour SOFOOT.com