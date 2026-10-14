Pour Davide Ancelotti, le LOSC méritait mieux

La meilleure des défenses, c’est parfois l’humilité. Suite à la défaite du LOSC sur la pelouse d’Arsenal (3-0), Davide Ancelotti est monté au créneau pour soutenir ses protégés malgré les trois buts pris en un clin d’oeil. « Par rapport à ce qu’ont donné les joueurs, je n’ai pas de regret, explique le fils de Don Carlo. Bien sûr, on doit analyser le fait qu’on a pris trois buts en cinq minutes. C’est une chose qu’on n’aime pas, évidemment. »

Un résultat injuste pour les Lillois

Le technicien italien souligne l’attitude de ses hommes : « Par rapport au plan de jeu, l’idée c’était de rester dans le match jusqu’au bout. […] Je pense que le résultat est dur pour nous parce qu’on s’est battus. Sur le match, je pense que les joueurs ne méritent pas un résultat comme ça. » …

SW pour SOFOOT.com