information fournie par So Foot • 19/01/2024 à 19:43

Pour Cristiano Ronaldo, la Ligue 1 ne vaut pas le championnat saoudien

Quand t’es dégoûté d’être muselé par Andrei Girotto, tu passes en dessous de la ceinture.

Ce samedi, lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, où il a été doublement récompensé, Cristiano Ronaldo en a profité pour encenser la Saudi Pro League et surtout tacler… la Ligue 1, qui n’avait rien demandé : « La Ligue saoudienne n’est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, je sais ce que je dis. » …

AL pour SOFOOT.com