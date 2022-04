Pour "convaincre", Macron se dit prêt à "compléter" son projet

Emmanuel Macron, décidé à "convaincre" ceux qui n'ont pas voté pour lui, s'est dit prêt lundi à "enrichir" et "compléter" son projet, précisant qu'il comptait discuter très vite avec les leaders des partis qui ont appelé à voter pour lui.

"Je ne veux pas faire comme si de rien n'était, j'ai entendu le message de ceux qui ont exprimé des voix extrêmes, y compris ceux qui ont voté pour Mme Le Pen. Je sais que des gens voteront pour moi pour faire barrage. Je veux convaincre donc peut-être compléter mon projet", a-t-il dit, comme un main tendue aux autres partis, y compris les Insoumis.

"Le projet peut être enrichi", "ce n'est pas à prendre ou à laisser", a-t-il ajouté devant la presse à Denain (Nord) où il effectue son premier déplacement d'après-premier tour où il est arrivé en tête devant la candidate d'extrême droite, talonnée par l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

"Je suis prêt à discuter le rythme et les compléments" de mon programme, a-t-il ajouté, tout en affirmant ne pas vouloir "d'accords d'appareil".

"Est-ce qu'on a répondu assez vite et fort ? non. Mais est-ce qu'il faut le repli ? Non plus", a-t-il affirmé, ajoutant être venu "expliquer la réponse sociale" de son projet avec comme credo de "refonder le pacte social entre social et capital".

"Comme il n'y a plus de front républicain, je ne peux pas faire comme s'il existait", a-t-il ajouté.

Il a précisé qu'il comptait maintenant discuter avec "chacun et chacune" des dirigeants des autres partis.

"Je vais les entendre car ils portent une part de vérité", mais "je ne crois pas que cette clarté passe par des accords d'appareils. Ces choix dépendront des échanges que j'aurai avec chacune et chacun, mais je ne veux pas préempter la discussion que j'aurai".

Il a aussi dénoncé "les facilités et les caricatures" sur son projet", reconnaissant avoir senti dans l'ancienne cité sidérurgique, qui a voté à 40% pour Marine Le Pen, "plus que de la colère, beaucoup d'inquiétudes sur le contexte politique, les vies particulières".

"Marine (Le Pen), elle essaie de vous avoir en allant sur le terreau de la pauvreté, de la révolte et de la colère" "et ça, vous ne l'entendez pas", lui a dit lors d'un long échange un électeur de Jean Lassalle au premier tour.