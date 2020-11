Pour compenser les dépenses liées à la crise, "des recettes nouvelles sont nécessaires", estime François Hollande

Dans un entretien au Parisien , l'ancien président de la République assure que "le creusement vertigineux de la dette" liée à la crise du Covid-19 "annonce sans le dire un plan d'austérité en 2022."

François Hollande le 4 novembre 2020 à Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Face à "la plus grave crise sanitaire depuis un siècle", Emmanuel Macron a assuré en mars dernier que "tout sera mis en oeuvre pour protéger nos salariés et nos entreprises, quoi qu'il en coûte" . En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté cette semaine le quatrième et dernier projet rectifié pour 2020, avec 20 milliards de dépenses supplémentaires pour financer notamment le dispositif de chômage partiel, le report et l'exonérations des charges ou encore alimenter le fonds de solidarité.

"Pour compenser ces dépenses, des recettes nouvelles seront nécessaires" , prévient vendredi 13 novembre dans un entretien au Parisien . "C'est un mensonge de prétendre le contraire, comme c'est une erreur de ne pas taxer les revenus du capital au même niveau que ceux du travail", estime l'ancien président. "Le creusement vertigineux de la dette annonce sans le dire un plan d'austérité en 2022" , assure-t-il par ailleurs.

Pour autant, François Hollande est partisan d'encore plus de dépenses. Il demande notamment d'"accorder aux moins de 25 ans une allocation spécifique pour une durée déterminée" afin d'éviter que la jeunesse ne soit "la génération sacrifiée". "Sur les commerces, il va falloir prolonger les prêts garantis tout au long de 2021. Sur les secteurs les plus en difficultés, il faut des soutiens ciblés plutôt que la coûteuse baisse de 20 milliards des impôts de production", assure-t-il par ailleurs.