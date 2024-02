Pour Caitlyn Hayes, les Rangers « ont laissé tomber le football féminin »

Il n’y a pas qu’en France qu’il y a des soucis d’accueil des supporters adverses…

En Écosse ce dimanche, un bon vieux Old Firm des familles avait lieu entre les deux sections féminines des Rangers et du Celtic. La partie s’est conclue sur un match nul 1-1, mais il y avait en revanche plus de choses à dire sur les événements en dehors du terrain. À quelques heures seulement du coup d’envoi, les Rangers ont annulé la venue des fans du Celtic pour des raisons de sécurité. Ce qui a provoqué la colère de la joueuse Caitlyn Hayes, défenseure du Celtic, qui l’a fait savoir sur X, dans un post largement relayé. « Le football sans les supporters n’est rien. Aujourd’hui, le football féminin écossais a été laissé tomber. Le week-end dernier, l’Emirates a affiché complet et le développement du football féminin a été applaudi, mais on ne peut pas en dire autant à 401 miles de là. (en référence donc à l’enceinte des Rangers, NDLR) » …

AL pour SOFOOT.com