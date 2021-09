Pour Bruno Le Maire, un coup de pouce au Smic serait un "coup de canif au redressement de l'emploi"

"Je ne crois pas que ce soit la bonne solution", affirme le ministre de l'Economie quant aux mesures de soutien au Smic pronées à gauche, indiquant au passage que sa revalorisation annuelle pourrait être anticipée au 1er octobre, en fonction des chiffres de l'inflation.

Bruno Le Maire, le 30 août 2021, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

A rebours des appels de plusieurs représentants de la gauche, dont Fabien Roussel, qui réclament une augmentation du Smic à 1.800 euros bruts, Bruno Le Maire a douché les espoirs des partisans d'une telle mesure, en affirmant qu'il n'était pas favorable à un "coup de pouce" supplémentaire au Smic en dehors des augmentations prévues dans le cadre légal. Le ministre de l'Economie a en revanche indiqué que la revalorisation automatique pourrait être avancée au 1er octobre, en fonction des chiffres de l'inflation.

"Notre Smic a une singularité : lorsque les prix augmentent, il augmente automatiquement". "On peut envisager qu'il y ait une augmentation automatique au 1er octobre", en fonction des chiffres de l'inflation, a t-il affirmé lundi 6 septembre, à l'antenne de RMC/BFMTV . "L'inflation actuelle "est une inflation qui résulte de la vigueur de la reprise économique. Nous ne pensons pas que c'est une inflation structurelle, de long terme", évaluée "autour d'1,9/2%", a t-il précisé.

"Faire des coups de pouce, on est toujours tentés de le faire"

A partir de ce chiffre d'augmentation de l'inflation, (qui sera fourni le 15 septembre par l'Insee, ndlr), "il peut y avoir le 1er octobre une revalorisation automatique du Smic". Quant à coup de pouce? "Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Faire des coups de pouce, on est toujours tentés de le faire, on a toujours envie d'améliorer la situation de ceux qui ont les niveaux de salaire les plus faibles, mais "ça veut dire qu'on va le payer sur l'emploi". "On va condamner beaucoup de personnes qui auraient pu retrouver un travail à rester au chômage". "Il y a une revalorisation automatique, donner un coup de pouce, c'est donner un coup de canif au redressement de l'emploi dans notre pays" .

Fin août, Gabriel Attal avait déjà tenu un discours similaire sur la hausse du Smic. "Ce n'est pas dans notre intention, au-delà des revalorisations classiques liées à l'inflation", avait t-il lâché à l'antenne de RTL , avant de préciser que le gouvernement avait augmenté "la rémunération de ceux qui travaillent au SMIC avec la prime d'activité, avec la baisse des cotisations sociales et salariales".