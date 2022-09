Pour Borne, la France insoumise "veut le chaos"

Elisabeth Borne a reproché jeudi à la France insoumise de "vouloir le chaos" plutôt que de chercher à "trouver des réponses pour les Français", et a assuré qu'elle continuerait à "mettre toute son énergie" pour "trouver des compromis".

"C'est une illustration supplémentaire que certains cherchent à trouver des réponses pour les Français -il y a beaucoup des groupes politiques d'opposition qui cherchent des compromis- et puis il y en a d'autres qui veulent le chaos, qui veulent le désordre", a estimé sur France Inter la Première ministre, interrogée sur des déclarations de Jean-Luc Mélenchon ce week-end.

Le chef de file des Insoumis a promis samedi pour la rentrée politique "la bataille générale" face au gouvernement, et a estimé qu'un "compte à rebours de la dissolution" de l'Assemblée nationale était enclenché.

Interrogée sur cette éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale avant la fin du quinquennat, la cheffe du gouvernement a répondu: "Je ne vais pas préjuger de la suite, je n'ai pas de boule de cristal, (...) je mets toute mon énergie à pouvoir trouver des compromis pour bâtir les meilleures réponses pour les Français".

"Il y a des partis avec lesquels on ne cherche pas ces compromis: le Rassemblement national parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs et la France insoumise parce qu'on a des désaccords profonds", a-t-elle répété.

"Les Insoumis ne font pas partie des forces politiques avec lesquels on peut travailler à l'Assemblée nationale, je pense qu'ils ne le veulent pas, ils veulent le désordre", a-t-elle insisté, citant aussi des propos de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, appelant au "désordre à l'Assemblée et dans la rue".

La Première ministre a également décliné la demande de Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, d'organiser une session extraordinaire du Parlement sur la crise énergétique.

"Elle a un temps de retard (...) il est d'ores et déjà prévu un débat au Parlement sur la politique énergétique à l'Assemblée comme au Sénat, donc on peut rassurer Madame Le Pen, c'est bien prévu", a expliqué la cheffe du gouvernement, en se disant prête également "à parler de ces enjeux énergétiques" avec le président du Sénat et celle de l'Assemblée nationale dans le cadre de leur "comité de liaison".

"Bien sûr", il faut une session extraordinaire au Parlement sur la question énergétique, a aussi estimé jeudi matin sur France 2 Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF.