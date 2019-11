«Pour Boris Johnson, le modèle, c'est évidemment Donald Trump»

Début septembre, Boris Johnson jurait qu'il préférerait être « mort au fond d'un fossé » que d'avoir à demander un troisième report du Brexit. Finalement, le Premier ministre britannique a été contraint de demander un délai jusqu'au 31 janvier et se porte, aux dernières nouvelles, comme un charme à l'approche des législatives du 12 décembre. Menteur ? « Boris Johnson appartient plutôt à la famille des baratineurs, des bullshitters en anglais », rectifie le linguiste François Rastier, l'un des auteurs de l'ouvrage collectif « Les Sciences contre la post-vérité » (Ed. du Croquant). La différence ? « Le baratineur, contrairement au menteur, est celui qui se moque complètement de mentir. Il peut dire tout et son contraire du jour au lendemain », explique ce spécialiste. LIRE AUSSI > Quand Boris Johnson, journaliste à Bruxelles, inventait les «Euro-mythes»Et, pour Boris Johnson, à en croire François Rastier : « Le modèle, c'est évidemment Donald Trump. Regardez ses 45 000 tweets. Ça ne sert à rien d'y chercher des contradictions : il y en aura toujours d'autres le lendemain ! L'irresponsabilité est assumée. » Dans un monde de flux où un message sur les réseaux sociaux chasse l'autre, difficile de trier et de vérifier les informations. Il s'agit tout simplement de « faits alternatifs », avait expliqué la porte-parole du président des Etats-Unis Kellyanne Conway en 2017, soit une réalité parallèle qui serait cachée par l'ensemble des médias établis.«Un public réceptif»« C'est parce qu'il y a un public réceptif que ces histoires marchent aussi bien », observe François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et auteur de « L'art de la guerre idéologique » (Ed. du Cerf). « Une partie de la population ne va chercher l'information que sur les réseaux sociaux et à condition qu'elle n'émane que de ...