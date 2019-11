Pour Bernard Arnault, Emmanuel Macron a "amélioré" l'image de la France

Le président du groupe LVMH a estimé mardi matin au micro d'Europe 1 que la France avait "tendance à grossir un peu l'impact" des mouvements sociaux et notamment des "gilets jaunes", sur l'image du pays.

Le patron de LVMH Bernard Arnault, le 25 novembre 2019 à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

"Depuis l'arrivée du président Macron à la présidence de la République, l'image de la France s'est quand même sensiblement améliorée sur notre activité, s'est beaucoup améliorée notamment pour les investissements étrangers. Et ça compte beaucoup". Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH a tenu mardi 26 novembre au micro d'Europe 1, à adresser un message de félicitations à Emmanuel Macron.

Alors que son groupe s'apprête à racheter l'américain Tiffany pour 14,7 millions d'euros , le directeur-général a déclaré que "la France reste un pays qui fait rêver, c'est toujours le pays qui attire le plus de touristes au monde".

"On a tendance à grossir un peu l'impact de tout ça"

Quid de la crise des "gilets jaunes" , qui ont écorné l'image d'Emmanuel Maconr ? Le contexte français "a toujours été émaillé d'incidents, de manifestations, de contestation. Il n'y a rien de très nouveau là-dedans" , a estimé Bernard Arnault. Selon lui, cette grogne sociale a d'ailleurs moins de résonnance à l'étranger. "On a tendance à grossir un peu l'impact de tout ça" , a tempéré l'homme d'affaires.

"En France, à la télévision, on fait beaucoup d'émissions sur la politique et sur tous ces événements. Il y en a quand même beaucoup moins à l'étranger et notamment aux Etats-Unis, ou encore moins en Chine." Dans son domaine en tout cas, les mouvements sociaux en France n'ont que peu d'impact : "Au plan mondial, ce qui est important, et d'ailleurs c'est une peu ça qui m'a décidé quand j'étais beaucoup plus jeune, à me lancer dans le luxe, c'est la notoriété des marques", a noté Bernard Arnault.