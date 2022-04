Pour Bayrou, l'annonce de la retraite à 65 ans a été trop "brutale"

Le Haut-Commissaire au Plan, soutien d'Emmanuel Macron, a reconnu une "erreur de communication" dans la présentation du projet de réforme, que le président sortant souhaite mener dès les premiers mois de son deuxième mandat s'il est réélu le 24 avril.

François Bayrou, le 18 mars 2022, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Il y a eu une erreur de communication si on a laissé penser que ce mouvement progressif allait être un mouvement brutal". A l'antenne de RMC/BFMTV , François Bayrou a commenté les atermoiements dans la communication gouvernementale sur la réforme des retraites que souhaite mener l'exécutif, affirmant que l'accent aurait dû être mis sur les cas spécifiques comme la pénibilité ou les carrières longues.

"L'annonce de la retraite à 65 ans a été faite de manière très brutale", mais "ne correspond pas à la réalité", a t-il estimé, jeudi 14 avril. "La première chose qu'il aurait fallu commencer par dire c'est 1) On va tenir compte des carrières longues, des gens qui ont commencé à travailler tôt, et 2) On va tenir compte de la pénibilité". "Si vous avez commencé à travailler tôt, si vous avez les annuités nécessaires, si vous avez un travail pénible, alors à ce moment là, vous pouvez partir plus tôt", a t-il insisté quant à cette réforme, pour laquelle Emmanuel Macron s'est dit prêt à des concessions, notamment sur l'âge de départ qui pourrait passer de 65 à 64 ans.

Pour Macron, "les 65 ans ne sont pas un dogme"

Lundi, Emmanuel Macron s'est dit lundi prêt à "bouger" sur la réforme des retraites et "ouvrir la porte" à un report de l'âge de départ à 64 ans, "s'il y a trop de tensions" et que cela peut bâtir un consensus".

Évolution de l'âge moyen à l'attribution des droits de retraite pour le régime général de 1963 à 2020, selon les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ( AFP / )

"Je suis prêt à bouger le rapport au temps et dire qu'on ne fait pas forcément une réforme jusqu'en 2030 si je ressens trop d'angoisse chez les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir 'je veux rassembler' et quand on va écouter les gens dire 'je ne bouge pas'", a-t-il souligné lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais. "Les 65 ans ne sont pas un dogme", avait ajouté le président-candidat en répondant à des questions lors d'un bain de foule, évoquant aussi une "clause de revoyure en 2027".