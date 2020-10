Pour amortir le "coup dur" du reconfinement, l'Etat revient au chevet des entreprises

Face au nouveau "coup dur" du reconfinement, le gouvernement est revenu jeudi au chevet de l'économie, annonçant consacrer au total "15 milliards d'euros" d'aides par mois de confinement afin de limiter les défaillances d'entreprises déjà fragilisées par la première vague du coronavirus.

"Ce confinement est un coup dur pour toutes les entreprises qui vont être fermées à compter de demain (vendredi). Je pense en particulier aux 200.000 commerces qui vont être obligés de fermer. Nous voulons leur dire que le soutien économique de l'Etat sera encore plus fort que lors du premier confinement", a assuré, le ton grave, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, aux côtés du Premier ministre Jean Castex.

Parmi les principales mesures annoncées pour tenter de préserver les PME, le fonds de solidarité pour les entreprises, qui avait été mis en place lors du premier confinement, va être réactivé et élargi aux entreprises comptant jusqu'à 50 salariés, afin de compenser les fermetures liées aux mesures de reconfinement, a ainsi annoncé M. Le Maire.

"Toutes les entreprises et tous les commerces qui seront fermés par décision administrative pourront recevoir une indemnisation allant jusqu'à 10.000 euros. Cela concernera les entreprises non plus jusqu'à 10, mais jusqu'à 50 salariés", a-t-il précisé.

Seront débloqués "environ 6 milliards d'euros pour le Fonds de solidarité, 7 milliards d'euros pour l'activité partielle", "un milliard d'euros pour les exonérations de cotisations sociales, un milliard d'euros pour prendre en charge une partie des loyers des entreprises", a expliqué le ministre, détaillant une addition qui s'élève à 15 milliards d'euros par mois.

Afin d'inciter les propriétaires de locaux commerciaux à la solidarité avec leurs locataires, ceux qui renonceront à "au moins un mois de loyer" entre octobre et décembre pour certaines entreprises bénéficieront d'un crédit d'impôt, a-t-il également annoncé.

Les entreprises concernées sont celles de "moins de 250 salariés" qui "sont fermées administrativement" ou appartiennent "aux secteurs de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture", a précisé M. Le Maire. Les bailleurs pourront bénéficier d'un crédit d'impôt représentant "30% du montant des loyers abandonnés".

Le gouvernement a également affiché le souhait de ne pas paralyser totalement l'activité des petits commerces et restaurants fermés du fait des protocoles sanitaires liés au reconfinement.

"Les commerces fermés de même que les restaurants ne pourront pas accueillir du public mais pourront continuer de fonctionner pour des activités de livraison et le retrait de commandes", a ainsi déclaré le Premier ministre.