Pour 69% des Français, Emmanuel Macron ne sera pas réélu en 2022

SONDAGE. Si le chef de l'État est encore majoritairement considéré comme "dynamique" et "courageux", il est également pour beaucoup "arrogant" et "inquiétant".

Emmanuel Macron le 16 janvier 2020 à Orléans. ( POOL / GONZALO FUENTES )

Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017, la cote de popularité d'Emmanuel Macron chute et ce n'est pas la réforme des retraites l'aide à la remonter, selon un sondage Elabe* pour BFMTV publié mercredi 22 janvier.

Dans cette étude, l'action du président de la République est jugée "satisfaisante" par 14% des personnes interrogées (+2 points par rapport à octobre), 24% estiment qu'il est "encore trop tôt pour se prononcer" (-8 points) et 62% qu'elle est "décevante" (+7 points).

L'action du chef de l'État depuis le début de quinquennat a permis "d'améliorer la situation du pays" pour 24% des personnes interrogées (-4 points) et "d'améliorer votre situation personnelle" pour 17% (-2 points).

Emmanuel Macron est très majoritairement jugé "autoritaire" (72%, +1 point), "arrogant" (70%, +3 points) et inquiétant (64%, +7 points) . Il est encore majoritairement considéré comme "dynamique" (61%, -3 points), vu comme représentant bien la France à l'étranger (52%, -1 point) et "courageux" (51%, -2 points).

6 Français sur 10 veulent le retrait de la réforme des retraites

Plus de six Français sur dix (61%) considèrent par ailleurs que le locataire de l'Élysée devrait prendre en compte les contestations contre la réforme des retraites et la retirer, une opinion en hausse de quatre points en un mois. Seuls 39% estiment au contraire que le chef de l'État "a raison de faire cette réforme" car "elle était dans son programme".

Seuls 31% estiment qu'il "obtient des résultats" (-5 points), 22% qu'il "comprend les gens comme vous" (-1 point) et 19% qu'il est "capable de rassembler les Français" (-3 points).

Le pronostic de réélection d'Emmanuel Macron en cas de candidature en 2022 est également en baisse. À plus de deux ans des élections présidentielles, et alors que Marine Le Pen a déjà fait savoir qu'elle serait candidate , 69% des personnes interrogées par Elabe estiment que le chef de l'État ne serait pas réélu s'il se présentait de nouveau. Ils sont à l'inverse 31% convaincus qu'il gardera son poste à l'Élysée, soit huit points de moins qu'en octobre.

* Enquête réalisée en ligne les 21 et 22 janvier auprès de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.