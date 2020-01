Pour 2020, le facétieux maire de Baillargues offre une boussole à ses administrés

A la treizième édition de ses vœux iconoclastes, le maire de Baillargues (8000 habitants, à l'est de Montpellier dans l'Hérault) a fait preuve d'une certaine sagesse pour 2020. Il offre à ses administrés une boussole et une carte de vœux pour y voir clair dans le grand rendez-vous municipal de l'année. « La boussole, c'est pour qu'ils ne perdent pas le nord et qu'ils n'aillent pas se perdre dans les extrêmes. Mais surtout qu'ils aillent voter », explique Jean-Luc Meissonnier qui va briguer un quatrième mandat en mars prochain.Avec ses gadgets des vœux, on ne peut même pas le taxer de clientélisme de pacotille. A moins de trois mois de l'échéance, on ne lui connaît aucun adversaire connu ou caché prêt à bondir.« Une tradition et un bon moment de franche rigolade »« Les habitants de Baillargues sont en attente de la carte de vœux. C'est devenu une tradition et un bon moment de franche rigolade. C'est moins coûteux pour la mairie que des vœux institutionnels », ajoute le maire, ex-RPR en rupture des Républicains, qui se définit comme un homme de droite, tendance sociale.Budget de la boussole et accessoires ? Quelque 2600 euros contre minimum de 30 000 euros pour une soirée des vœux. Même si bien sûr la boussole n'a pas la sulfureuse valeur médiatique des précédents envois de l'édile comme le string républicain pour dénoncer les réductions de dotation budgétaire, le gingembre pour que les électeurs aient le vote vigoureux, ou bien les préservatifs lors de la première livraison. C'était à l'heure sombre de la crise des subprimes avec ce slogan : « Actions en bourse ou bourses en action »...