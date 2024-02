Potillon : « Pochettino, Heinze, Cristobal et Potillon, c’étaient pas les plus tendres »

Lionel Potillon est français, a un nom rigolo et a défendu les couleurs du PSG et de la Real Sociedad. Celui qui vient de passer le cap de la cinquantaine était donc le candidat idéal pour évoquer le duel de ce mercredi en Ligue des champions et évoquer les particularités de ses anciens employeurs.

Cela fait un peu plus de douze ans que vous êtes directeur de l’association ASSE Cœur-Vert, et le responsable RSE du club depuis deux ans. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers l’associatif dès la fin de votre carrière ? C’est un concours de circonstances. J’ai eu la chance pendant ma carrière de ne jamais totalement interrompre mes études, ce qui m’a permis d’accéder directement à un master de marketing et management du sport, à Rouen, à la fin de celle-ci. Dans le cadre de mes études, une intervenante est venue présenter sa fondation et les intérêts d’avoir une fondation pour une entreprise. Lorsque je suis revenu chez les Verts, j’ai présenté un dossier pour monter cette structure et quelques mois après, en novembre 2011, on a créé l’association ASSE Cœur-Vert.

Quels sont ses objectifs ? …

Par Andrea CHAZY pour SOFOOT.com