Poste Italiane affiche un excellent troisième trimestre avant la fusion avec TIM

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le groupe Poste Italiane a publié jeudi des résultats record pour le troisième trimestre avant l'étape décisive de l'intégration de l'opérateur téléphonique TIM.

Le bénéfice net du groupe a atteint 639 millions d'euros (+4% sur un an), pour un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros (+4%), selon un communiqué.

Les quatre divisions de Poste Italiane ont progressé: les services financiers (+2,2% de chiffre d'affaires sur un an), le courrier (+2,8% avec les colis qui compensent la baisse des lettres), l'assurance (+13%) et la plateforme de paiement et d'énergie Postepay (+6,4%).

Après le rachat de TIM bouclé fin septembre pour 11 milliards d'euros, Poste Italiane prévoit de réaliser 700 millions d'euros de synergies par an.

"Nous combinons la portée physique et digitale incomparable de Poste Italiane, sa base de clientèle et sa plateforme de confiance, avec la connectivité et l’infrastructure technologique de TIM, pour bâtir la principale plateforme de connexion d’Italie, dopée à l’IA", a indiqué le directeur général du groupe, Matteo Del Fante, cité dans le communiqué.

Les résultats trimestriels de TIM ont confirmé l'amélioration du groupe avant son intégration complète dans Poste Italiane.

Le bénéfice opérationnel avant amortissements et après prise en compte des loyers (Ebitda after lease), principal indicateur de rentabilité suivi par le groupe, a progressé à 1,05 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 4,3% sur un an.

Poste Italiane prévoit de premiers "gains rapides" dans les domaines des achats, du financement, de l’immobilier et des initiatives commerciales, notamment le lancement d'une offre de fibre pour les employés de Poste Italiane (premier employeur privé d'Italie avec 120.000 salariés) et leurs proches et l’ouverture des premiers espaces TIM au sein de bureaux de poste "emblématiques" d'ici la fin 2026.

Le groupe doit présenter son nouveau plan stratégique au premier trimestre 2027. Il va redéfinir son activité en trois segments, avec les classiques services logistiques, un hub dédié aux services financiers et d’assurance, et une nouvelle unité qui regroupera la connectivité et la technologie, y compris les services de télécommunications et d’énergie.

Poste Italiane prévoit également d'achever d'ici à la fin de l'année la transformation des bureaux de poste de 7.000 petites communes italiennes en "centres de services numériques pour un accès rapide et simplifié aux services de l’administration publique", certains devant aussi accueillir des espaces de coworking.