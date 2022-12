Portugal-Suisse : le plafond de verre des huitièmes

Incapable de se qualifier pour les quarts de finale de Coupe du monde depuis 2006, le Portugal affronte une autre équipe qui galère en phase à élimination directe : la Suisse qui, elle, y attend une victoire depuis 1938.

Portugal Suisse 6/12/22 à 20h Coupe du monde Diffusion sur

CR7 et le Portugal…

C'est un match qui est entré dans la légende du football et de la Coupe du monde. 25 juin 2006, le Portugal et les Pays-Bas s'affrontent en huitièmes de finale du Mondial allemand. Une rencontre qui n'aura pas volé son surnom de "Bataille de Nuremberg" avec pas moins de 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges - un record lors d'une compétition organisée par la FIFA - distribués par l'arbitre russe Valentin Ivanov. Et si peu ont en mémoire le pion de Maniche qui a offert la victoire au Portugal (1-0), personne n'a oublié les tacles de bouchers, les coups de boule et les gestes de MMA que se sont livrés les protagonistes sur la pelouse. Ni cette image des expulsés Deco et Giovanni van Bronckhorst qui regardent ensemble depuis les tribunes la fin de rencontre. Pris pour cible par les Néerlandais - il a notamment gardé la trace du crampon de Khalid Boulahrouz sur sa jambe pendant plusieurs jours - et sorti blessé à la demi-heure de jeu, Cristiano Ronaldo ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c'est la dernière fois que lui et le Portugal remporteront un huitième de finale de Coupe du monde. Du moins, jusqu'en 2022 et cet affrontement qui arrive face à la Suisse.