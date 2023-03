Portugal : On prend le(s) même(s) et on recommence ?

Roberto Martínez s'apprête à disputer face au Liechtenstein son premier match en tant que sélectionneur du Portugal. Et pour cette rencontre qualificative à l'Euro 2024, le technicien espagnol a gardé plus ou moins les mêmes joueurs. Dont Cristiano Ronaldo dont le rôle exact reste encore à définir.

Il existe plusieurs types de sélectionneurs. Ceux qui décident de tout changer à leur arrivée et ceux qui préfèrent s’appuyer sur ce qui a été fait par leur prédécesseur. Roberto Martínez fait clairement partie de la seconde catégorie. Le nouveau sélectionneur du Portugal aurait pu frapper un grand coup et marquer son territoire en écartant Cristiano Ronaldo, qui a terminé le Mondial qatari dans la peau d’un remplaçant avant de quitter l’Europe pour rejoindre Al-Nassr. Sauf qu’il n’en a rien été. Déjà car CR7 continue de marquer des pions (9 en 10 rencontres en Arabie saoudite), mais surtout car il est très difficile de tourner une page qui a débuté en 2003 et qui pèse 196 matchs – dont 136 en tant que capitaine – et 118 buts. Même si Cristiano Ronaldo a perdu une grosse partie de ses proches dans un vestiaire qui s’est rajeuni ces derniers temps et que l’opinion publique a compris que la fin était proche, voire nécessaire, Roberto Martinez aurait tout de même pu se mettre à dos quelques membres de la fédération, du vestiaire (Pepe notamment) et des supporters en écartant l’ancien du Real Madrid. Reste à savoir s’il s’offre la paix en appelant CR7 ou s’il compte bien en faire son titulaire indiscutable.

Quid de Gonçalo Ramos ?

Questionné à plusieurs reprises sur le cas Cristiano Ronaldo après sa première liste, Roberto Martínez a prouvé que même en portugais, il pouvait manier la langue de bois en envoyant quelques louanges à son capitaine sans annoncer son statut à venir : « C’est un joueur qui peut apporter de l’expérience. Il est une figure très importante pour l’équipe. Je ne regarde pas l’âge, mais d’autres aspects. Je pense que Cristiano a une opportunité d’aider l’équipe et de transmettre l’expérience de sa carrière. Ce stage est important pour les joueurs qui sont ici. Ils doivent montrer leur capacité d’engagement pour gagner les matchs et Cristiano est un grand compétiteur. » Les rencontres à venir face au Liechtenstein et au Luxembourg vont donc montrer si Cristiano Ronaldo sera toujours le boss de la Selecção ou s’il n’est là que pour s’offrir un jubilé, être célébré par le public et devenir

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com