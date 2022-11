Portugal : João Cancelo, le latéral qui ne sait pas défendre

Lors de la victoire du Portugal face au Ghana, João Cancelo a rappelé qu'il était impressionnant sur le plan offensif, mais aussi qu'il ne savait pas défendre. Un paradoxe quand on occupe le poste de latéral.

Portugal Uruguay 28/11/2022 à 20h Coupe du monde Diffusion sur

Défense interdite

13 juin 2021. Positif à la Covid-19, João Cancelo doit déclarer forfait pour l'Euro à la dernière minute. Un coup dur pour laqui perd l'un de ses meilleurs éléments. Un an plus tard, le latéral de Manchester City n'a plus le nez qui coule, a retrouvé le goût et est bien présent dans le groupe de Fernando Santos qui s'est envolé au Qatar pour le Mondial. C'est donc sur le terrain que Cancelo a disputé le premier match du Portugal face au Ghana . Pour son plus grand bonheur, lui qui n'avait pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2018. Moins pour celui des Portugais qui ont vu le Ghana inscrire leurs deux buts en passant par le côté de l'ancien de Benfica qui s'est fait dépasser très facilement par Baba Rahman sur le second pion des Ghanéens.Ce n'est pas la première fois que le Portugal encaisse un but dans lequel Cancelo est fautif. Le latéral de Manchester City était d'ailleurs titulaire lors des deux dernières défaites contre la Suisse (1-0) et l'Espagne (1-0) en Ligue des nations et, à l'inverse, sur le banc lors des succès contre la Tchéquie… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com