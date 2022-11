Portugal : Cristiano Ronaldo, être contesté, c'est être constaté

En galère depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo compte sur le Mondial pour retrouver le sourire et l'odeur des terrains. Pourtant, au Portugal, de plus en plus de voix s'élèvent pour que la page CR7 soit tournée et laisser ainsi la place aux jeunes.

Ronaldo, seul coupable ?

Deux salles, deux ambiances. Pendant que Cristiano Ronaldo dézinguait Manchester United et Erik ten Hag dans une interview accordée à Piers Morgan sur Talk TV, le Portugal désossait le Nigeria dans un match amical de préparation à la Coupe du monde (4-0) . Une rencontre à laquelle CR7, malade, n'a pas pris part. Et visiblement, les Portugais n'ont pas été dérangés de jouer sans leur capitaine, à voir les sourires sur les visages et le jeu déployé par les potes de João Félix. À l'image du quatrième but inscrit par João Mário à la suite d'un mouvement de balle. Dès lors, la question, qui trottait déjà dans de nombreuses têtes, a fini par être posée au Portugal, chose quasiment inédite jusque-là : Cristiano Ronaldo est-il indispensable à cette équipe ? Un sondage réalisé par CTMV a révélé que 40,5% des personnes interrogées estiment qu'il ne doit pas être titulaire. Le seul joueur au chômage présent au Mondial conserve donc le soutien de la majorité, mais tout pourrait changer en cas de mauvaise performance face au Ghana.Depuis octobre 2016, Cristiano Ronaldo a manqué 18 matchs avec la. Bilan ? 12 victoires, 5 nuls, 1 défaite,…