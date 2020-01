«Ports morts» : les dockers bloquent les terminaux maritimes pour protester contre la réforme des retraites

Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Marseille... Sept des plus grands ports français sont bloqués depuis ce mardi à l'appel de la fédération nationale CGT des Ports et Docks. Le syndicat a lancé une nouvelle opération « ports morts » jusqu'à jeudi pour protester contre la réforme des retraites.Au Havre, aucun bateau ne rentrait ni ne sortait, mais les accès à la zone industrialo-portuaire n'étaient cependant pas bloqués. Il est « impossible » de donner un taux de grévistes chez les dockers, répartis dans plusieurs sociétés de manutention, a indiqué Haropa, le gestionnaire du port havrais. LIRE AUSSI > Après 41 jours de grève : les esprits s'échauffent entre voitures, scooters, vélos et piétonsMais à Nantes-Saint-Nazaire, tous les terminaux étaient bloqués, selon la CGT, très puissante au sein de la branche des ports et docks. Un blocage confirmé par la direction. « Rien ne sort, rien ne rentre. Les bateaux ne peuvent pas être déchargés. Les dockers sont en grève à 100 % », a ainsi déclaré Patrick Joly, secrétaire général adjoint du syndicat général des travailleurs portuaires CGT. Des dockers bloquent l'accès au port de Saint-Nazaire.?REUTERS/Stéphane Mahé Quid de Marseille ? Les portes d'accès au port étaient également bloquées, sauf une pour permettre aux croisiéristes de sortir, a indiqué Pascal Galéoté, responsable CGT. Les grévistes prévoient de fermer tous les accès sans exception au cours de l'après-midi.Les accès routiers sont eux aussi bloqués et ne permettent pas aux camions d'accéder à la zone de fret, a confirmé la direction du Grand port de Marseille. En revanche, aucune perturbation n'était signalée sur le port de Fos-sur-Mer. Des dockers manifestent ce mardi à Marseille.?AFP/Gérard Julien La fédération nationale CGT des Ports et Docks avait appelé, lundi, tous les travailleurs du secteur à un nouvel arrêt ...