Portraits, paysages, abstractions... nos coups de cœur à Paris Photo

Un vendredi sur deux, « La Matinale » vous parle sorties culturelles. Aujourd'hui, sept stands à visiter à la foire parisienne.

LA LISTE DE LA MATINALE

La foire parisienne dévolue à l'image fixe est ouverte jusqu'au dimanche 10 novembre au Grand Palais. Portraits, paysages, abstractions... notre sélection d'images à aller admirer ce week-end.

La beauté du désastre vue par Edward Burtynsky, galerie Metivier

Cela fait des années que le photographe canadien Edward Burtynsky prend des photos aériennes de paysages altérés par l'homme, où la beauté des images contraste violemment avec la réalité qu'elles recouvrent. La variété des couleurs et des formes géométriques est souvent due à des activités extrêmement polluantes : déchets toxiques, exploitation des ressources géologiques, déforestation et agriculture intensive... La galerie canadienne Nicholas Metivier présente des extraits de son plus récent travail, en Afrique. Force est de constater que, là-bas, le mélange des teintes naturelles et artificielles forme des tableaux particulièrement saisissants : les rejets des mines de fer ou de diamant y dessinent des coulures et des monticules, des traits et des points qui ressemblent à des tableaux fauves ou pointillistes - particulièrement glaçants.

Galerie Nicholas Metivier, B6.

Notre-Dame de Paris dans tous ses états, galerie Hans P. Kraus Jr.

Privée de flèche, et parée de lourds échafaudages : c'était il y a plus de cent cinquante ans, et Notre-Dame de Paris était un peu dans le même état qu'aujourd'hui... Le marchand Hans P. Kraus Jr., spécialiste de photographie ancienne, a réuni, à la suite de l'incendie de la cathédrale, une belle sélection de tirages du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, signés d'auteurs des débuts de la photographie (Charles Nègre, Gustave Le Gray, Eugène Atget...). A croire que la cathédrale semble avoir toujours quasiment été en travaux ! A voir, l'ensemble de Charles Nègre, venu de la collection d'André Jammes, qui associe un négatif papier et un beau tirage plein de détails, une porte pleine d'ombre signée de Legray, ou la vue d'Atget, qui préfère, lui, saisir le bâtiment de loin, à travers les arbres. Un autre galeriste, Daniel Blau, présente aussi de beaux tirages de la cathédrale signés de « primitifs ».

