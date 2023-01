Portrait : Hamza Sakhi (Auxerre), ainsi va sa vie

"J'aime pas dire qu'on a eu une enfance compliquée, mais ça serait mentir de dire le contraire." De Rabat à Auxerre, en passant par Eindhoven et Châteauroux, rien n'a été simple pour Hamza Sakhi, aujourd'hui moteur de l'AJA de Christophe Pélissier. Portrait d'un mordu du ballon rond qui a toujours été rattrapé par la dure réalité d'une famille d'immigrés.

"J'ai plein de moments en tête où j'ai eu l'impression qu'on allait vers un sombre chemin. Pour nous trois, c'était soit le foot, soit la rue." Saïf Sakhi, frère cadet d'Hamza

"On aurait dit Jimmy Neutron"

C'est une soirée d'hiver, en 2009. Sur les coups de 21 heures, les frères Sakhi et leur bande déambulent dans le quartier Saint-Jean, à Châteauroux. La nuit est tombée depuis un moment déjà, et les rares lumières toujours en état de la cité guident une troupe qui, au moment de pénétrer dans le gymnase du coin, ne se doute de rien. Hamza a alors 14 ans, Saïf, deux de moins, et Ilyas a 10 piges. Saïf raconte :Pour y échapper, la triplette se met à cavaler entre les tours castelroussines.Saïf réussit à escalader une clôture, Ilyas aussi. Pas Hamza. Un téléphone sonne : ce dernier a été embarqué par la police et sa mère doit aller le récupérer au poste., déroule Saïf, aujourd'hui pensionnaire de l'US Créteil-Lusitanos, en National 2. Au-delà de ce souvenir, symbole d'un temps où le foot était plus que jamais une échappatoire à une vie sans grand horizon, le cadet dessine une autre réalité :, pose à son tour Hamza Sakhi.