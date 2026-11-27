Donné favori par les enquêtes d'opinion avant les législatives anticipées de dimanche, le chef de file du Parti populaire Alberto Nuñez Feijoo se présente comme un technocrate méticuleux capable de surmonter avec plus d'aisance que son adversaire socialiste Pedro Sanchez les crises que traverse l'Espagne.

Le Parti populaire (PP) conservateur d'Alberto Nuñez Feijoo est en tête des sondages avant le scrutin de dimanche, même si la plupart des enquêtes suggèrent qu'il devra s'appuyer sur le parti d'extrême droite Vox pour obtenir une majorité parlementaire.

Il s'est fait connaître à la tête d'organismes publics comme l'Institut national de la santé (Insalud) et l'opérateur postal Correos. Il a ensuite remporté quatre élections consécutives à la présidence de sa région natale de Galice avant de devenir chef du PP en 2022.

Alberto Nuñez Feijoo prétend que cette expérience fait de lui le meilleur choix pour diriger le gouvernement, même si des analystes s'interrogent sur sa capacité à composer avec Vox, qui pourrait devenir le premier parti d'extrême droite à participer au gouvernement depuis la mort du dictateur Francisco Franco en 1975.

Ses compétences de gestionnaire pourraient être précieuses alors que 59% des Espagnols interrogés dans un sondage YouGov imputent au gouvernement ou à l'entreprise publique d'infrastructures Adif la responsabilité de l' accident ferroviaire survenu le 28 octobre dans le centre de l'Espagne et qui a fait 69 morts.

Les deux tiers des Espagnols ont également jugé "mauvaise" ou "très mauvaise" la gestion par le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez du franchissement massif de migrants à Ceuta en juillet, selon un sondage 40dB réalisé en septembre.

"Je viens du monde de la gestion. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce dont l'Espagne a besoin", a déclaré Alberto Nuñez Feijoo, 65 ans, lors d'un meeting ce mois-ci.

FIXER DES OBJECTIFS

Arrivé à Madrid en 1996 pour diriger l'Insalud, il s'est attaché à réduire les délais d'attente en fixant des objectifs et en s'y tenant, a témoigné Rafael Matesanz, fondateur de l'Organisation nationale des transplantations, qui a occupé les fonctions de directeur général de l'Insalud sous Alberto Nuñez Feijoo de 1996 à 2000.

Le délai moyen d'attente pour une intervention chirurgicale a presque été divisé par deux pour atteindre 67 jours en 2000 par rapport à 1996, tandis que le nombre de patients attendant depuis plus de six mois est tombé à 2.826 contre 50.858, selon le rapport annuel 2000 de l'Insalud.

Cependant, même si le nombre total de personnes sur liste d'attente a diminué de 24% au cours des deux premières années, il était pratiquement revenu à son niveau initial à la fin de son mandat.

Rafael Matesanz a décrit Alberto Nuñez Feijoo comme un travailleur déterminé et méthodique, exigeant envers son équipe comme envers lui-même, restant souvent au bureau jusqu'à 23 heures, tout en ayant quelques problèmes de ponctualité.

"Pour moi, ces quatre années ont probablement été les plus exigeantes de toute ma vie professionnelle", a déclaré Rafael Matesanz.

Alberto Nuñez Feijoo a défendu son penchant pour le travail, allant jusqu'à affirmer l'an dernier devant des journalistes que "les vacances sont surcotées".

Né dans le hameau d'Os Peares, dans une région connue pour ses monastères romans et ses vignobles accrochés aux pentes abruptes des canyons, il a grandi au-dessus du magasin tenu par sa grand-mère.

À 55 ans, il a eu son unique enfant avec sa compagne Eva Cardenas, première directrice de Zara Home, la branche consacrée à l'aménagement intérieur du groupe espagnol de mode.

Alberto Nuñez Feijoo est un homme qui s'est construit seul et qui incarne la possibilité d'ascension sociale, a estimé Lorenzo Bernaldo de Quiros, directeur du cabinet de conseil Freemarket Corporate Intelligence, qui le connaît depuis deux décennies.

Plus pragmatique qu'idéologue, il est obsédé par la réduction du déficit et de la dette de l'Espagne, convaincu que "nous ne pouvons pas transmettre aux générations futures les dépenses et la dette que nous avons accumulées", a déclaré Lorenzo Bernaldo de Quiros, ajoutant qu'Alberto Nuñez Feijoo est réservé mais doté d'un bon sens de l'humour dans la sphère privée.

Alberto Nuñez Feijoo reconnaît lui-même qu'il laisse peu de place à l'humour en public.

"Suis-je quelqu'un de sérieux ? Oui. Est-ce un défaut ? C'est une marque de respect", a-t-il avancé dans un discours prononcé le 14 novembre.

RENVERSER LE RÉCIT

Les conseillers de campagne d'Alberto Nuñez Feijoo ont cherché à tourner à leur avantage sa réputation de gaffeur en diffusant une vidéo le montrant s'esclaffer devant des avatars générés par intelligence artificielle le représentant sous les traits d'un super-héros nommé "Anotop At", en référence à un lapsus commis l'an dernier au Parlement.

S'il accède au pouvoir, il sera inévitablement comparé à l'ancien Premier ministre du PP Mariano Rajoy, autre technocrate galicien. Mais Mariano Rajoy avait remporté une confortable majorité en 2011, alors qu'Alberto Nuñez Feijoo devra probablement gouverner en coalition, a prédit Ignacio Peyro, directeur de l'Institut Cervantes à Rome, qui a été la plume de Mariano Rajoy entre 2012 et 2017.

Selon Ignacio Peyro, le principal défi d'Alberto Nuñez Feijoo sera de maintenir Vox sous contrôle. S'ils partagent certaines orientations, leurs positions divergent fortement sur des sujets tels que le maintien du système territorial espagnol de type fédéral, l'approfondissement de l'intégration européenne ou le libre-échange.

Ignacio Peyro a souligné que si Alberto Nuñez Feijoo avait mis du temps à rallier les membres du parti à sa ligne, "ce qui est intéressant, c'est qu'il a désormais réussi à beaucoup mieux rassembler le parti".

Comme Mariano Rajoy, qui parlait peu anglais, Alberto Nuñez Feijoo a reconnu auprès du podcasteur Jordi Wild n'avoir fait "aucun effort dans ce domaine".

Cela pourrait constituer un handicap lorsqu'il s'agira de défendre la position de l'Espagne dans les couloirs de Bruxelles, a souligné Lorenzo Bernaldo de Quiros.

Pour Nic Lawley, conseiller spécial du directeur général du groupe de réflexion Chatham House à Londres, cela montre qu'Alberto Nuñez Feijoo "sera plus tourné vers l'intérieur", marquant un recul par rapport au profil plus international projeté par l'Espagne sous Pedro Sanchez.

(Charlie Devereux et Meriem Tourabi; version française Nicolas Delame)