Santiago Abascal, dont le parti d'extrême droite Vox est donné en position de faiseur de roi après les élections de dimanche, a bâti sa carrière sur la défense de l'unité espagnole. Il n'a jamais été aussi proche du pouvoir national.

Marqué par une enfance perturbée par la violence séparatiste dans son Pays basque natal, il a quitté le Parti populaire (PP), alors au pouvoir, en 2013 pour protester contre ce qu'il considérait comme une politique d'apaisement à l'égard des mouvements sécessionnistes.

À l'approche du scrutin de dimanche, Santiago Abascal a axé sa campagne sur ce qu'il présente comme une autre menace "existentielle" pour le pays: le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.

Dans ses meetings, ses interviews et sur les réseaux sociaux, cet homme de 50 ans a présenté Pedro Sanchez tour à tour comme un traître ou comme un "porte-drapeau" du Maroc, accusant le chef du gouvernement de ne pas avoir défendu l'Espagne face au passage massif de migrants vers l'enclave de Ceuta en juillet.

"Ce sont des élections anormales; notre existence, notre dignité et l'unité de la nation sont en jeu", a déclaré Santiago Abascal lors d'un meeting dans la région d'Aragon, dans le nord-est du pays.

QUI EST ABASCAL?

Fils et petit-fils d'élus du Parti populaire, Santiago Abascal a grandi dans la ville basque d'Amurrio au plus fort de la violence de l'ETA, groupe séparatiste qui a tué plus de 850 personnes en Espagne en un demi-siècle.

Le groupe a lancé des cocktails Molotov contre le magasin de vêtements de son père, peint des messages de menace sous forme de graffitis sur leurs chevaux et a incendié la boutique en 1999. La famille l'a reconstruite avec des vitres pare-balles.

Père de cinq enfants, Santiago Abascal a expliqué qu'il racontait à ses enfants l'histoire de persécution et de résistance de sa famille parce qu'il estime que cela renforcera leur caractère.

Pendant des années, il a mobilisé ses partisans aux côtés de monuments dédiés à des figures comme le seigneur wisigoth Pélage ou l'amiral basque Blas de Lezo, qui ont défendu l'Espagne contre des armées étrangers.

"Vox et Santiago Abascal ont promu un récit de David contre Goliath dans lequel David est la nation espagnole assiégée et les Goliath sont les puissants gouvernements régionaux", écrivait en 2019 Carlos Conde Solares, professeur d'histoire et d'études hispaniques à l'université de Northumbria.

Depuis, ce récit a évolué. Le programme de Vox, intitulé "Es sentido común" ("C'est du bon sens"), met l'accent sur la priorité accordée aux citoyens espagnols dans l'accès aux services publics, l'expulsion des migrants que le parti considère comme une menace pour la culture espagnole, le renforcement des frontières et l'allègement de la réglementation.

"Il existe toujours un récit de vulnérabilité et de résistance, mais l'accent est désormais mis sur les questions socio-économiques plutôt que territoriales", a déclaré Carlos Conde Solares à Reuters. "Il représente les Espagnols ordinaires confrontés à un processus beaucoup plus large de déclin institutionnel, économique et social."

'SUR MA PROPRE TERRE'

Les sondages estiment que Vox recueillera environ 17% à 18% des voix lors du scrutin de dimanche, ouvrant potentiellement la voie à une participation au gouvernement national dans le cadre d'une coalition avec le PP, crédité d'environ 30% à 31% des intentions de vote.

La possibilité que ce total suffise à former une majorité gouvernementale, qui nécessite 176 sièges sur les 350 que compte le Congrès des députés espagnol, dépendra largement de la répartition des voix dans les petites provinces, où le système électoral espagnol, fondé sur la méthode D'Hondt, favorise les grands partis.

Marqué par l'expérience de 2023, lorsque la perte d'environ 600.000 voix dans des provinces décisives a coûté au parti un tiers de ses sièges, Santiago Abascal a parcouru plus de 30 villes et communes ces dernières semaines afin de mobiliser les électeurs.

Signe de l'évolution de ses priorités, Vox a même lancé des appels du pied aux électeurs de partis séparatistes tels qu'Aliança Catalana , formation séparatiste d'extrême droite qui partage avec Vox certaines positions sur la sécurité, l'économie et l'immigration.

Lors d'un récent meeting en Catalogne, Santiago Abascal est allé jusqu'à lancer: "Vive la Catalogne!"

"Cela est purement tactique. Vox reste convaincu que les partis séparatistes n'ont pas leur place dans la politique espagnole", a déclaré Guillermo Fernandez, chercheur en science politique et professeur à l'université Complutense de Madrid.

Santiago Abascal a rejeté l'idée selon laquelle le parti aurait atténué son attachement à une Espagne unifiée et souligne lors de ses meetings qu'il se sent chez lui dans l'ensemble du pays.

"Je suis ici parce que j'aime ma nation, l'Espagne, et je suis basque. Mais ici, je me sens comme sur ma propre terre", a-t-il déclaré devant ses partisans aux Canaries le 17 novembre.

'PROTÉGER VOX'

Connu sous le surnom de "Santi", Santiago Abascal est décrit par ses proches comme une personne simple et loyale, passionnée d'ornithologie et de nature, contraste marqué avec son image publique combative.

"Il est rugueux et dur en public, mais calme et réservé en privé. Tels sont les contrastes d'Abascal", a déclaré Iñaki Ortega Cachon, ancien député régional du PP au Pays basque qui le connaît depuis 1996.

Antonio Peñalver, ancien élu municipal de Vox et auteur d'un livre sur Santiago Abascal, prévient toutefois que sa fermeté dans la défense de ses positions pouvait parfois virer à l'"hyper-leadership".

"Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles il touche autant de personnes", a ajouté Antonio Peñalver. "Il a la capacité d'influencer."

Plusieurs vagues de départs très médiatisés au sein de Vox, dont la plupart des autres fondateurs du parti, ont suscité des reproches, parfois publics, sur ses méthodes de direction verticale laissant peu de place à la pluralité d'opinions.

Le parti a modifié ses statuts en 2019 afin de supprimer l'élection directe de sa direction par les adhérents et de donner à son comité central de 12 membres le pouvoir d'établir les listes de candidats dans tout le pays, rompant avec les autres partis espagnols qui répartissent les pouvoirs entre comités et structures régionales.

À l'époque, Santiago Abascal avait défendu cette réforme comme un moyen de "protéger (Vox) contre les infiltrés, les opportunistes, ceux qui viennent non pas pour servir l'Espagne mais pour se servir eux-mêmes".

Interrogé lors d'un forum économique à Madrid en janvier sur l'exode des anciens fondateurs du parti, il a mis en avant la progression de la popularité de Vox comme preuve de l'efficacité de son leadership.

"Si des gens quittent une entreprise et que les résultats sont bien meilleurs un an plus tard, faut il s'interroger sur ces anciens dirigeants?", a-t-il déclaré.

(Victoria Waldersee à Madrid, Vincent West à Amurrio; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)