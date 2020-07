Portrait de Michail Antonio, auteur d'un quadruplé à Norwich

En inscrivant un quadruplé à Norwich, Michail Antonio est entré dans l'histoire de West Ham en devenant le premier joueur du club à planter quatre fois en Premier League. Une récompense pas forcément attendue pour l'Anglais, qui a autant fait parler de lui hors des terrains récemment.

Le grand Antonio

Jamais disparu

Des raisons de sourire. À la 77minute, lorsqu'il a laissé sa place à Sébastien Haller dans un Carrow Road Stadium qui aurait peut-être sonné aussi creux en temps normal et sans huis clos, Michail Antonio quitte la pelouse avec la sensation du devoir accompli. L'attaquant - qui évolue parfois plus bas - vient en effet d'inscrire un quadruplé, battant à lui tout seul la lanterne rouge de Premier League à trois journées de la fin et officialisant la descente destout en offrant trois points essentiels à West Ham (désormais seizième, trois longueurs d'avance sur la zone rouge) dans la course au maintien.Jusqu'à aujourd'hui, jamais unn'avait planté quatre fois en championnat. L'Anglais devient également le tout premier joueur de l'histoire de son club à claquer trois buts, ou plus, à l'extérieur. Plus globalement, il rejoint la liste des 27du pays à avoir dessiné un carré de tremblements de filet (liste relayée par Talk Sport dans laquelle figure Thierry Henry, Wayne Rooney ou encore Sergio Agüero).Un missile à bout portant sur corner en début de match, un coup de casque sur coup franc dans le temps additionnel de la première mi-temps, un face-à-face avec Tim Krul remporté en deux temps peu après le retour des vestiaires, et une réalisation de renard juste avant sa sortie : voilà Antonio, désormais à huit réalisations cette saison (son record en PL est de neuf), devenu héros des siens et bourreau de l'adversaire en l'espace d'une grosse heure. Attention : que l'avant-centre du soir, qui a tenté pas moins de neuf frappes (personne n'a fait mieux, bien entendu) ou cinq dribbles (meilleur bilan, parmi les deux équipes) et remporté cinq duels aériens (le plus fort dans ce domaine, encore) ce samedi, écrive les pages de West Ham n'était ni une