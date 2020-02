Porto-Vecchio : le projet immobilier qui empoisonne les municipales

« Toutes les routes mènent à Rome, mais il n'y a aucun chemin? » Glissée au détour d'un débat sur les élections municipales à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), organisé le 29 janvier par nos confrères de Corse matin et de France Bleu Frequenza Mora, cette petite phrase sibylline du candidat nationaliste Don-Mathieu Santini a fait mouche. Il fallait être un minimum initié pour saisir à quoi faisait allusion ce professeur d'université, chef de file de la liste « Portivechju da fà » soutenue par le parti autonomiste Femu a Corsica, or, dans la salle, le sens de cette petite perfidie n'a échappé à personne. Et tous les regards de converger vers Georges Mela, le maire sortant?Don-Mathieu Santini n'évoquait pas la ville éternelle mais, plus prosaïquement, un projet qui fait beaucoup jaser actuellement dans la troisième ville de l'île de Beauté » : « Rome », du nom de la SCI (société civile immobilière) détenue par l'homme d'affaires Dominique Rossi, propriétaire (entre autres) du centre E. Leclerc de la ville portuaire, associé à Nathalie Wolfarth, compagne à la ville du maire, Georges Mela, ancien cadre de l'EDF et candidat à un troisième mandat.3 600 mètres carrés de logements et de commercesLa SCI en question, dont Mme Wolfarth est actionnaire à 50 %, a obtenu le 25 juillet 2019 un permis de construire portant sur un programme immobilier de plus de 3 600 mètres carrés qui doit abriter, sur trois niveaux, une...