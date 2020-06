Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porto tombe à Famalicao, Portimonense se reprend Reuters • 04/06/2020 à 01:06









par Matthieu Cointe (iDalgo) Coup de tonnerre dans cette journée de reprise du championnat portugais. Porto, leader de Liga NOS, s'est incliné sur la pelouse de Famalicao (2-1). Les Dragons n'avaient plus perdu depuis le 17 janvier dernier, soit 7 rencontres en championnat. Fabio Martins a d'abord profité d'une grossière erreur de Marchesin en début de seconde période, avant que Corona n'égalise. Pedro "Pote" Gonçalves a ensuite crucifié le champion 2018 d'une frappe lointaine. Le FC Porto reste premier mais laisse à Benfica l'opportunité de le doubler dès demain. Le club lisboète ne compte qu'un point de retard sur son rival et jouera contre Tondela jeudi soir. De son côté, Famalicao grimpe à la 5ème place et poursuit sa belle aventure en première division. Dans l'autre rencontre de la journée, Portimonense s'est imposé face à Gil Vicente grâce à un but de Lucas (1-0). Les hommes de Paulo Sergio sortent la tête de l'eau et n'ont plus que trois points d'écart avec Paços Ferreira, 16ème et premier non relégable.

