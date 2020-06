Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porto se rate contre Aves Reuters • 17/06/2020 à 01:03









Porto se rate contre Aves par Matthieu Cointe (iDalgo) La fin de saison du championnat portugais est décidément pleine de surprises. Premier du classement, le FC Porto n'a pas réussi à gagner sur la pelouse d'Aves, lanterne rouge de Liga Nos, ce mardi soir (0-0). Les "Dragoes" ont largement dominé la rencontre, avec 70% de possession de balle et 24 tirs tentés contre 5, mais ont manqué d'efficacité devant le but. Ze Luis a notamment raté un pénalty à la 22ème minute de jeu. Alors qu'ils auraient pu prendre de l'avance sur leur rival, les hommes de Sergio Conceiçao laissent l'opportunité à Benfica de revenir à égalité de points au terme de la 27ème journée. Le club de la capitale affrontera Rio Ave mercredi. Aves met fin à une série de 5 défaites consécutives mais reste bon dernier, à 11 longueurs de Paços Ferreira, 16ème et premier non relégable.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.