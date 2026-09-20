Porto roule sur Benfica
Porto 3-1 Benfica
Buts : Veiga (31 e ), Froholdt (54 e ) et Hwang (60 e ) pour Porto // Bah (51 e ) pour Benfica
Premier tournant.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Porto roule sur Benfica
Buts : Veiga (31 e ), Froholdt (54 e ) et Hwang (60 e ) pour Porto // Bah (51 e ) pour Benfica
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Il aurait pu être technicien dans le nucléaire, il a préféré devenir artilleur. À 39 ans, Khalid Boutaïb a annoncé prendre sa retraite après plus de 200 matchs au niveau professionnel et des buts à la pelle. Avant de porter le maillot du Gazélec Ajaccio en Ligue ... Lire la suite
Zinédine Zidane a troqué le costume d’agent secret pour le survêt de l’équipe de France. Force est de constater qu’il brille même avec les logos du Crédit Agricole et d’Orange floqués sur le ventre. Pour sa première séance d’entraînement en tant que sélectionneur ... Lire la suite
L'exemple par le geste. Homme de peu de mots, Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a dirigé lundi son premier entraînement au Centre national du football de Clairefontaine, avec hauteur et légèreté, tout en faisant admirer par moments une ... Lire la suite
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