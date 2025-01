Porto Rico privée d'électricité pour le réveillon du Nouvel An, retour progressif à la normale

Des joggeurs courent dans une rue sombre de San Juan, à Porto Rico, après une importante panne d'électricité qui a frappé l'île le 31 décembre 2024 ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

Le Nouvel An dans le noir: Porto Rico, territoire associé aux Etats-Unis, a été privé d'électricité mardi ainsi qu'une bonne partie de la nuit du réveillon, en raison d'une panne touchant la quasi-totalité de cette île des Caraïbes.

Mais le retour à la normale a été plus rapide que prévu: d'après un dernier décompte établi mercredi à 07h00 GMT, le service avait ainsi été rétabli pour plus d'un million de clients, soit environ 69% des personnes touchées.

Après la tombée de la nuit, la capitale San Juan est restée largement plongée dans l'obscurité. La coupure serait liée à une surcharge sur le poste extérieur d'un câble haute tension dans le sud qui a "entraîné un effet de cascade" dans l'ensemble de Porto Rico, a expliqué mardi à l'AFP José Pérez, directeur des affaires externes du fournisseur d'électricité LUMA.

Il avait alors expliqué qu'il faudrait au total "environ 48 heures pour un retour à la normale". "Nous avons commencé à rétablir le service, plusieurs endroits de la zone métropolitaine (de San Juan) ont de nouveau du courant, particulièrement la zone du centre médical et les hôpitaux qui s'y trouvent", avait-il précisé.

Des immeubles plongés dans le noir en raison d'une panne d'électricité, à San Juan, à Porto Rico, le 31 décembre 2024 ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

Le courant est également revenu dans la région de l'aqueduc de la Plata, qui fournit Porto Rico en eau potable, avait-il assuré.

La panne a commencé mardi à 05H30 (09H30 GMT) dans l'île d'environ trois millions d'habitants, selon LUMA.

"Aucun Américain ne devrait être contraint d'entamer la nouvelle année dans le noir. Je partage la frustration de nombreux Porto-ricains confrontés à une nouvelle panne d'électricité générale sur l'île. Ils méritent mieux", a commenté sur X la ministre américaine de l'Energie Jennifer Granholm.

Le gouvernement des Etats-Unis "suit la panne de près" et se tient "prêt à aider" les autorités porto-ricaines, a-t-elle ajouté.

- "Depuis un moment" -

Située à l'est de Cuba et à l'ouest de la Guadeloupe, l'île abrite un total de 3,2 millions d'habitants qui, du fait de leur statut particulier, détiennent la nationalité américaine mais ne peuvent par exemple participer aux élections que s'ils se trouvent sur le sol des Etats-Unis.

Un bus roule dans la ville de San Juan plongée dans l'obscurité, sur l'île de Puerto Rico après une panne géante d'électricité le 31 décembre 2024 ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

"On est confrontés à ce problème depuis un moment et des rumeurs circulaient ces derniers mois disant que ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait arriver", a raconté à l'AFP Ismael Pérez, un résident de Dorado, à l'ouest de San Juan.

"Ils disent qu'on sera privés d'électricité pendant presque trois jours ou plus", a-t-il ajouté d'un air désolé dans une station-service, pointant la responsabilité des fournisseurs d'énergie actuels.

Même tonalité du côté du gouverneur de l'île, Pedro Pierluisi, qui dit avoir été en contact tout au long de la journée avec le président Joe Biden et sa ministre de l'Energie.

"Nous demandons des réponses et des solutions, tant à LUMA qu'à Genera", l'autre fournisseur d'électricité, a-t-il déclaré sur X. "C'est un processus long et ardu qui nécessite une collaboration locale et fédérale".

La quasi-totalité des sites de production étaient à l'arrêt mardi en milieu de matinée mais la production a ensuite peu à peu repris dans la journée, selon le site internet de Genera, qui permet un suivi en temps réel.