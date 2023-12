information fournie par So Foot • 13/12/2023 à 23:35

Porto rejoint les huitièmes de finale de Ligue des champions avec la manière

Porto 5-3 Shakhtar Donetsk

Buts : Galeno (9 e et 43 e ), Taremi (62 e ), Pepe (75 e ) et Conceição (82 e ) pour Porto // Sikan (29 e ), Eustaquio CSC (72 e ) et Eguinaldo (88 e ) pour le Shakhtar Donetsk

Fidèle au rendez-vous des huitièmes de finale de Ligue des champions, comme d’habitude.…

FC pour SOFOOT.com