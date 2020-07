Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porto cartonne contre Belenenses Reuters • 06/07/2020 à 01:44









Porto cartonne contre Belenenses par Matthieu Cointe (iDalgo) Porto trace sa voie vers le titre. À 4 journées de la fin du championnat, les Dragons ont dominé Belenenses (5-0). Largement dominateurs, les hommes de Sergio Conceiçao ont ouvert le score grâce à Tiquinho Soares à la demi-heure de jeu. En seconde période, ils ont déroulé avec des réalisations de Moussa Marega, Alex Telles, Luis Diaz et le jeune Fabio Vieira. Au classement, Porto prend 6 points d'avance sur Benfica et se dirige vers un 29ème titre de champion, le deuxième en trois ans. Belenenses est 14ème et reste à 4 longueurs de la zone rouge. Dans les autres rencontres de la soirée, Famalicao est venu gagner sur la pelouse de Tondela (0-1) et grimpe à la 5ème place aux dépens de Rio Ave, défait plus tôt par Gil Vicente (1-0).

