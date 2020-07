Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porto cartonne, Braga loupe le coche Reuters • 21/07/2020 à 00:33









Porto cartonne, Braga loupe le coche par Matthieu Cointe (iDalgo) Déjà sacré champion du Portugal, le FC Porto ne lève pas le pied sur cette fin de saison. Les Dragons ont écrasé Moreirense (6-1) lors de la 33ème journée de Liga NOS et remportent une 5ème rencontre de suite. L'équipe de Sergio Conceiçao relègue provisoirement son dauphin Benfica à 11 points. Marega, Luis Diaz, Otavio, Alex Telles et Tiquinho ont marqué. Plus tôt dans la soirée, Braga s'est fait surprendre par Tondela (1-0). Les hommes de Micael Sequeira manquent l'opportunité de passer devant le Sporting et de grimper sur le podium. Unique buteur de la rencontre, le Français Yohan Tavares permet à son équipe de prendre 3 longueurs d'avance sur la zone de relégation avant la dernière journée de championnat. De son côté, Paços Ferreira a battu Portimonense (2-1).

